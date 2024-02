'Dedicato alla donna oltre l'8 marzo', appuntamento a Casamassima

DEDICATO ALLA DONNA oltre l’8 MARZO venerdì, 8 marzo 2024 ore 18,30 Auditorium Officine UFO Via Amendola, 28 CASAMASSIMA Il Blog Culturale no-profit Puglia Free Flight, impegnato nella promozione sociale e culturale del territorio pugliese, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Menti CreAttive e il Patrocinio del Comune di Casamassima e della Pro Loco di Casamassima, presentano, la 6^ Edizione di Dedicato alla Donna, oltre l'8 marzo, venerdì 8 marzo 2024 alle ore 18,30 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano Officine UFO, in Via Amendola n. 28 – Casamassima (nei pressi Caserma Carabinieri). Sarà un emozionante viaggio nell’universo femminile che ci porterà verso temi legati ad un unico filo conduttore: la Donna che pur soffrendo le peggiori violenze e ingiustizie spesso è riuscita a riscattarsi raggiungendo obiettivi prefissati o che magari neanche si auspicava di poter raggiungere. Sensibilizzeremo soprattutto il profondo rispetto che l’uomo deve avere nei confronti delle DONNE ovunque e sempre! Sul palco si esibiranno lettrici e poetesse, artiste e cantanti che metteranno in evidenza il talento femminile. Ricorderemo, tra l’altro, il libro “Camicette Bianche” scritto dalla cara amica siciliana la scrittrice Ester Rizzo Licata, che grazie al suo grande lavoro è stato dato un nome alle tante ragazze che perirono il 25 marzo 1911 nell’incendio della Triangle Waist Company a New York City, una fabbrica di camicette alla moda, in cui morirono 146 persone di cui 126 donne e ben 38 italiane; alcune pugliesi tra cui le sorelle Antonia e Anna Vita Pasqualicchio di Casamassima. A seguito di tale tragico incendio in tutto il mondo si celebra La Giornata Internazionale della Donna, un momento soprattutto di riflessione, per tutte le sofferenze che la DONNA ha dovuto patire nella storia passata, recente e purtroppo presente. DONNA che ancora oggi fatica ad imporre la propria personalità. Il Comune di Casamassima è stato il primo comune italiano a dedicare una Via alle vittime di quel tremendo rogo, infatti dal 2015 esiste Via Antonia e Anna Vita Pasqualicchio. L’evento è stato ideato dal Direttore Artistico Giacomo Loconsole che condurrà la serata insieme a Natalizia Carone. Le altre protagoniste della serata saranno: Lisa Boccardi, Marilisa Colamonaco, Daniela Diomede, Lucia Fasano, Mariella Foggetti, Monica Landolfi, Francesca Meliota, Nika Monteleone, Miriana Nacucchi, Marilina Pagliara, Rossella Petruzzellis, Paola Scalera, Giovanna Trisciuzzi, Rosaria Zonno. Gli unici uomini della serata che si esibiranno sono: Antonio Bellomo, Beppe Carone, Francesco Ferrante, Giacomo Loconsole. E’ un appuntamento con la Cultura da non perdere. INGRESSO LIBERO Puglia Free Flight © eventi 2024