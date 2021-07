Sarà dedicato ai ribelli il terzo appuntamento del Loop Festival in programma martedì 20 luglio ore 21 nella nuovissima Arena di Apulia Film House (all’interno della Fiera del Levante di Bari) con l'intervento di Luca Pacilio direttore de GliSpietati.it e autore dell'imprescindibile volume "Il videoclip nell'era di YouTube" (Bietti Editore, 2014), una vera bibbia sull'evoluzione di questa particolare arte. I ribelli in prima linea nei videoclip che raccontano le incursioni, il caos civile, le rivendicazioni sociali e i diritti civili di più generazioni. Un viaggio nello spazio e nel tempo in cui la disubbidienza alla polizia dei N.W.A. si incrocia con il racconto della crisi per le classi sociali meno abbienti realizzato dagli Asian Dub Foundation e dalle incursioni elettro-punk dei Justice.

La quinta edizione del Loop Festival, pensata per raccontare la musica del sovvertimento attraverso i grandi artisti del contemporaneo ha affrontato i temi della rabbia, della rivolta e dopo i ribelli racconterà la rivoluzione con l'evento conclusivo in programma il prossimo giovedì 22 luglio.

La rassegna realizzata dalla Fondazione Apulia Film Commission e dall'Associazione Pool con il patrocinio di Puglia Sounds, in questa edizione è caratterizzata dal sottotitolo Rage Riot Rebels Revolution, in un momento in cui la battaglia per i diritti civili divampa e i movimenti attivisti internazionali trovano nuovi spazi e nuove forme di espressione. Il Loop Festival esplora questi temi attraverso la proiezione e il commento di alcuni fra i più evocativi videoclip contemporanei, realizzando una visione e un ascolto collettivi arricchiti da spiegazioni, analisi e aneddoti sulla loro realizzazione.



Un viaggio, dunque, che attraversa la discografia e l’immaginario visuale di artisti come Chemical Brothers, Kendrick Lamar, Radiohead, Patti Smith, Depeche Mode, Pixies, Pearl Jam, Ben Harper, Björk e molti altri in relazione ai movimenti pacifisti, alle azioni di protesta per i diritti umani e alle rivolte del BLM (Black Lives Metter).

La quinta edizione del Loop Festival vede la collaborazione con un artista di fama internazionale, il celebre fumettista spagnolo Miguel Ángel Martín, che ha realizzato quattro illustrazioni a marchio di ciascuna serata della rassegna. Definito dal Time “il miglior disegnatore europeo di fumetti”, l’autore di base a Madrid è noto per il suo stile urticante, trasgressivo e spesso violentissimo, ma allo stesso tempo preciso e dotato di un’eleganza che contrasta con la vocazione sarcastica e provocatoria.