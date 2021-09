Degustazione Ferrari da Panacea a Modugno

The Ferrari Trento night:brio, convivialità, musica dal vivo di qualità e tutta la tua grande voglia di spensieratezza convivono in una serata indimenticabile sotto le arcate e nell'elegante cortile di Vinaccia IN CORTE.

''Gusta le grandi bollicine in accompagnamento al ricco apericena ed il rinomato risotto al Gambero Rosso di Mazara del Vallo preparati dalla cucina di Panacea.

Lasciati guidare dalla musica e dimentica tutto il resto.

Venerdì 10 settembre sarà sancita la nostra voglia di libertà, di star bene e di gioire a tutto il bello che meritiamo e che la vita ci regala''.

I posti sono limitatissimi



#panacea #vinacciaincorte #modugno #estensionedisapore

