Degustazione Ferrari e musica dal vivo

The Ferrari Trento night: il Maxium ed il Perlé come non li hai mai bevuti.

Brio, convivialità, musica dal vivo di qualità e tutta la tua grande voglia di spensieratezza convivono in una serata indimenticabile sotto le arcate e nell'elegante cortile di Vinaccia IN CORTE.

'Lasciati guidare dalla musica, dimentica la routine e gusta le portate preparate dalla cucina di Panacea.

Venerdì 17 settembre sarà sancita la nostra voglia di libertà, di star bene e di gioire a tutto il bello che meritiamo e che la vita ci regala'.

I posti sono limitatissimi, prenotali telefonicamente.



