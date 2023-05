Rossella Guliano in scena al Teatro Abeliano con 'Del canto mio'

Per la rassegna di lezioni/spettacolo I SOLISTI (4a edizione) al Teatro Abeliano 11 maggio ore 21 ROSSELLA GIUGLIANO in "DEL CANTO MIO".

È il titolo della serata in cui proverò a parlarvi della mia vita nel teatro, delle “parole” che pronuncio in scena e che per me hanno il tocco del sacro rappresentando il canto più profondo della mia anima. Non potrei immaginare la mia esistenza senza il teatro, le sue tavole, quello spazio dove la mia voce dà forma a personaggi attraverso i quali scopro parti di me che nella vita ordinaria non riesco a decifrare. Ogni volta è una rinascita. Ed è la “forma spirituale” del teatro, una “forza primordiale”, quella che cerco ogni volta che vado in scena e che mi eleva a qualcosa di cui non mi riesce facilmente spiegare e che cerco, cerco incessantemente. Perchè faccio teatro allora? Ebbene non saprei dire. So soltanto che è faticoso. “Quanta fatica amarti come ti amo” direbbe Lorca….mio caro teatro. Vi racconterò dunque di alcune mie esperienze, degli incontri fatti e darò vita ad alcuni personaggi. Mi auguro di non annoiarvi e di rubare i vostri respiri affinché la magia del teatro si compia.



