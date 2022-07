'Del racconto, il film' a Mola di Bari tra gli ospiti Rossella Postorino, Viola Di Grado, Beppe Fiorello, Mario Vitale e Paolo Di Paolo

Si avvia l’ultima settimana del festival itinerante Del Racconto, il Film, organizzato da sempre dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli. Dal 20 al 24 luglio il festival si ferma a Mola di Bari, nel chiostro di Santa Chiara, con cinque appuntamenti straordinari sino alla Notte Bianca Cinema&Letteratura Pugliese.

Mercoledì 20 luglio in collaborazione con La Casa delle Donne del Mediterraneo appuntamento Del Racconto, la precarietà (è Donna), Alessandra Sarchi presenta “Via da qui” (Minimum fax), Storie di crepe e di traslochi sentimentali, esistenziali, fisici, di case abbandonate o a cui si sogna di ritornare, di legami che il tempo inevitabilmente ha reciso o allentato. A seguire la proiezione di “Giulia” il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 1 candidatura a David di Donatello, a presentarlo ci sono il regista Ciro De Caro e l’attrice Rosa Palasciano. Intervengono Giorgia Antonelli (LiberAria) e Uljana Gazidede, presidente La Casa delle Donne del Mediterraneo.

Giovedì 21 luglio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia appuntamento con Del Racconto, la Scuola Rosella Postorino presenta “Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani” (Salani). Un libro ispirato e d'ispirazione che raccoglie riflessioni profonde sui temi più importanti della vita di chiunque, non solo dei ragazzi chiamati ad affrontare un rito di passaggio. Una lettera a cuore aperto, sincera, personale, eppure universale, scritta con l'intenzione di essere un incoraggiamento, o una carezza. A seguire Lunana - Il villaggio alla fine del mondo, il film diretto da Pawo Choyning Dorji, racconta la storia vera di Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan moderno, che si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo mandano nella scuola più remota del mondo, in un villaggio chiamato Lunana, per completare il suo servizio.Intervengono Anna Cantatore, preside e lettrice forte e Giuseppina Lotito, dirigente Ufficio III dell’USR Puglia.

Venerdì 22 luglio in collaborazione con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea “Tommaso Fiore” c’è Del Racconto, le Ombre (della Storia), Gianni Montieri presenta “Ampi Margini” (LiberAria), poesie, versi che raccontano di Sud, di adolescenza, di affetti, di cose che non si dimenticano, di morte, di infanzia, di posti in cui era vietato sognare, un viaggio, dalla periferia di Napoli a quella di San Paolo, passando da Milano, attraversando il muro di Berlino fino all'acqua di Venezia. A seguire il regista Giuseppe Piccioni presenta “L’ombra del giorno”, ambientato ad Ascoli Picieno nel 1938, il film racconta la storia di Luciano, simpatizzante del fascismo e veterano della prima guerra mondiale, proprietario di un ristorante in piazza del Popolo. La sua vita viene stravolta per sempre quando incontra Anna, una giovane ragazza che nasconde un segreto. Intervengono Silvana Kuhtz, poetessa collettivo Poesia In Azione Università della Basilicata e Annabella Derobertis, codirettrice IPSAIC.

Sabato 23 Luglio in collaborazione con la Caritas Bari - Bitonto appuntamento con Del Racconto, la Corsa (di chi rimane) la scrittrice catanese Viola Di Grado ritorna al festival per presentare “Fame blu” (La Nave di Teseo), la storia di una venticinquenne italiana che fugge da Roma a Shangai dopo la morte del gemello, nel tentativo di costruirsi una nuova vita che ricalca i sogni del fratello perduto. Una notte incontra una ragazza cinese, Xu, affascinante e magnetica. È l’inizio di una relazione tossica, tra giochi di potere, droghe, gelosie e disinibizioni. A seguire la proiezione del film “L’afide e la formica” di Mario Vitale, che ha per protagonista un’adolescente musulmana, la cui determinazione e vitalità contagerà un ex maratoneta tanto da decidere di allenarla per farle vincere la sua corsa più importante a presentarlo assieme al regista ci saranno l’attrice Cristina Parku e Beppe Fiorello (in collegamento). Intervengono Giovanni Turi, editore (Terrarossa) e don Vito Piccinonna, direttore Caritas Diocesi Bari – Bitonto.

Domenica 24 luglio il festival itinerante Del Racconto, il Film chiude la sua edizione 2022 con l’immancabile Notte Bianca Cinema&Letteratura Pugliese in cui saranno annunciati i vincitori delle quattro sezioni del festival. In lizza per la sezione concorsi ci sono 18 film e 17 romanzi. Saranno consegnati i premi Miglior Film sez. I quattrocento colpi, Miglior Film sez. La terra vista dalla luna, Miglior Interprete Premio Francesco Laudadio e Miglior Libro sez. Non ci resta che leggere. Ad inizio serata (ore 19) lo scrittore Paolo di Paolo presenterà “Inventarsi una vita. Un dialogo” (La Nave di Teseo), scritto a quattro mani con Claudio Magris. Interviene Maddalena Tulanti, giornalista.

Il festival è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network.

Tutti gli incontri sono alle ore 19, ad ingresso libero sino ad esaurimento posti