Penultimo appuntamento a Mola con l'esordio letterario di Bianca Versienti e Stefano Cipani, regista del film Educazione Fisica

Un altro esordio letterario sorprendente è al centro della penultima serata del Driff 2023. “La strada dei pini d’inchiostro” della 19enne barese Bianca Versienti (Radici Future), sarà protagonista, venerdì 21 luglio , in piazza XX Settembre a Mola di Bari, presentato dalla giornalista Gilda Camero. Un romanzo ambientato a Cape May, New Jersey, luogo in cui si dipanano le vite di un gruppo di adolescenti che cercano di affrontare le prime difficoltà esistenziali e sentimentali. Sin dall’infanzia, Kristine si rifugia tra le pagine del suo romanzo preferito, Gita al faro di Virginia Woolf, passione in comune con suo fratello maggiore Oliver. Il faro è per entrambi simbolo di sogni e aspettative che si infrangono nella tragica estate del ’99, quando la misteriosa scomparsa di Lily, miglior amica di Kristine, lascerà un vuoto profondo e molti interrogativi sospesi.

“Del Racconto, i nostri ragazzi”, serata in collaborazione con il Centro DCA - Centro Pugliese per i Disturbi del Comportamento Alimentare proseguirà con Educazione fisica di Stefano Cipani, regista che sarà a Mola per discutere del film scritto dai fratelli D’Innocenzo e tratto dal testo teatrale La Palestra di Giorgio Scianna. I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un’aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

Il gran finale del festival “Del Racconto, il Film” 2023 andrà in scena sabato 22 luglio con la Notte Bianca di Cinema&Letteratura di Puglia dedicata a “Del Racconto, (gl)i (in)Segnanti”, aperta da Monica Acito, giovane autrice esordiente con “Uvaspina” (Bompiani), romanzo intimo e feroce di grande successo su un legame tra fratello e sorella che rischia di diventare una prigione; ne parlerà con la giornalista e sceneggiatrice Antonella Gaeta.

Poi, toccherà al toccante dramma su una adolescente manipolata dal suo ragazzo Mia di Ivano De Matteo, regista ospite con la compagna e co-sceneggiatrice Valentina Ferlan. Il Driff ha scelto di premiare con il Premio Speciale I quattrocento colpi il film, capace di commuovere e far riflettere genitori e figli, con gli straordinari Edoardo Leo (premiato con il Globo d’Oro della stampa estera per il ruolo) e Milena Mancini nei panni dei genitori di Mia, interpretata dalla giovanissima esordiente Greta Gasbarri, senza dimenticare Riccardo Mandolini, che con realismo presta il volto al giovane manipolatore.

Nel corso della serata finale, verranno svelati e consegnati i premi del festival, realizzati dall’artista pugliese Gianni Marsico, decisi dagli spettatori che ogni sera hanno votato il Miglior film sez. I quattrocento colpi – Miglior film sez La terra vista dalla luna – Premio “Francesco Laudadio” Miglior Interprete – Miglior libro Non ci resta che leggere.

Tutti gli incontri sono alle 19.30 a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Info: 328/4071538 o su ibambiniditruffaut.com.