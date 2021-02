Nicola Lagioia e Giuseppe Bonito ospiti del Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor

Nicola Lagioia e Giuseppe Bonito sono i prossimi ospiti del Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor, in programma venerdì 19 febbraio alle ore 19.15

In diretta dal streaming dal teatro Van Westerhout di Mola di Bari Giancalo Visitilli, direttore artistico del festival e presidente della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, presenterà un nuovo appuntamento dal titolo “Del Racconto, la Responsabilità”.

Lo scrittore Nicola Lagioia dialogherà con la giornalista e sceneggiatrice Antonella Gaeta sul suo ultimo “La città dei vivi” (Giulio Einaudi Editore). Sei anni dopo “La ferocia”, vincitore del Premio Strega e del Premio Mondello, Lagioia torna in libreria con una profonda ricostruzione dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto a marzo 2016, da parte di Manuel Foffo e Marco Prato, due ragazzi di buona famiglia. Un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La notizia calamita immediatamente l’attenzione, sconvolgendo nel profondo l’opinione pubblica. Le parole dell’autore ci portano dentro uno dei casi più efferati degli ultimi anni. Un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare.

A seguire tocca al regista Giuseppe Bonito accompagnare il pubblico alla visione del suo film di successo “Figli”, con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea Ha vinto 3 Nastri d'Argento. Un racconto lucido e ironico della quotidiana lotta per la sopravvivenza delle coppie (relativamente) giovani in una nazione dove sembra che tutto cospiri contro il nucleo familiare. Il film è tratto dal monologo recitato da Mastandrea e scritto da Mattia Torre "I figli ti invecchiano".

La rassegna potrà essere seguita gratuitamente in streaming sulla piattaforma MYmovies.it: basterà accedere al link https://www.mymovies.it/ ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/ festivaldelraccontoilfilm).

Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.

Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.

In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).

Il progetto è sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.