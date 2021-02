Del Racconto, Noi: appuntamento con Paolo Berizzi autore del libro "L'educazione di unfascista"

Il fascismo è considerato una parentesi finita nel panorama italiano? A questo quesito risponde lo scrittore e saggista Paolo Berizzi nel prossimo incontro del Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, il Film Indoor, in programma venerdì 12 febbraio alle ore 19.

In diretta streaming dal teatro Van Westerhout di Mola di Bari Giancalo Visitilli, direttore artistico del festival e presidente della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut, presenterà l’evento dal titolo “Del Racconto, Noi”. Berizzi dialogherà con il giornalista Michele Cozzi sul suo ultimo libro “L’Educazione di un fascista” (ed.Feltrinelli). Partendo dai Balilla e da un salto nel passato, Berizzi ci riporta nei meandri dell’educazione fascista messa in atto da Mussolini, un’educazione che fu capillare e condusse a quel consenso tanto agognato dal Duce e che lo portò poi al potere. La cosa inquietante è che quella metodologia ancora esiste ed è presente in movimenti quali Forza Nuova e Casa Pound che agiscono soprattutto sui giovani per convincerli a difendersi dalla nuova ondata migrante.

A seguire la visione del film “The Farewell. Una bugia buona”, secondo lungometraggio di Lulu Wang. La storia è quella vera vissuta dalla famiglia della regista Lulu Wang che, emigrata negli States, organizza un rientro a Changchun per un pretestuoso matrimonio arrangiato all’ultimo minuto, insomma una scusa, o una bugia buona, per dare l’ultimo saluto alla nonnina, interpretata dalla splendida Shuzhen Zhou.

La rassegna potrà essere seguita gratuitamente in streaming sulla piattaforma MYmovies.it: basterà accedere al link https://www.mymovies.it/ ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/ festivaldelraccontoilfilm).

Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.

Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.

In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).

Il progetto è sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.