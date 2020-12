Serata Emergency in diretta Facebook con il concerto di 'Delle Volte Guitar Quartet'

L’associazione Misure Composte diretta da Flavio Maddonni riprende l’attività sabato 5 dicembre (ore 17.30) trasmettendo in diretta streaming, sulla pagina Facebook del sodalizio, il primo concerto del Festival Note Solidali, giunto alla quinta edizione. Dalla Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, che collabora all’iniziativa, sarà in collegamento il Delle Volte Guitar Quartet, protagonista di una serata Emergency durante la quale verrà promossa una campagna di raccolta fondi.

Composto da Miriam Lorusso, Francesca Vasta, Luigi Scarpa e Angelo Satalino, il quartetto propone un programma di autori contemporanei che spazia dal Nord al Sud America. Il concerto, che si apre con «Katastroph Polka» del compositore e chitarrista milanese Nicola Jappelli, trasferisce i propri orizzonti oltreoceano con «Elassomorph» di Stephen Funk Pearson, artista del Massachussetts poco conosciuto in Italia ma, negli Stati Uniti, considerato uno degli esponenti di punta nel mondo della chitarra classica. Si rimane negli States ma si vola in Sudamerica con «Bluezilian» di Clarice Assad, cantante e compositrice brasiliana, naturalizzata americana. Suo padre, del quale si ascolterà «Uarekena», è Sergio Assad, celebre compositore e chitarrista, autore ed esecutore di molti brani insieme al fratello nel Duo Assad. In programma anche «Alfonsina y El mar» del francese Roland Dyens, uno dei chitarristi più importanti al mondo. Il concerto si chiude con i brasiliani Paulo Bellinati, autore tra i più importanti della nuova scena carioca, del quale vengono eseguiti i brani «A furiosa» e «Baiao de gude», e Joao Luiz, giovane compositore, del quale verrà eseguito un pezzo poco conosciuto, ma dalle sonorità particolari, «Jogo de Roda».