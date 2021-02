Il Demodè ospita gli Après la Classe e i Sud Sound System per l'iniziativa Ultimo concerto

Sabato 27 febbraio il Demodè Club di Modugno (Ba), aderendo all’iniziativa nazionale “L’ultimo concerto?” ospiterà dal proprio palco, in diretta streaming sulle pagina Facebook del Demodè e Ultimo concerto, gli Après la Classe e i Sud Sound System.

L’iniziativa coinvolge oltre 90 sale concerto in tutta Italia, di cui 8 in Puglia, da un anno chiuse e ignorate dai numerosi decreti susseguitisi in questi mesi. Questa ha già avuto un suo primo momento collettivo lo scorso 28 gennaio, quando sulle pagine social di tutti i club è comparsa un’immagine con un grande punto interrogativo simultaneamente sulle facciate d’ingresso di ogni locale, che rappresentato per i suoi fruitori e appassionati di musica, la via di accesso a un concerto, a un evento, a un’emozione condivisa, a un’esperienza vissuta con attesa e spensieratezza. Nell'immagine, oltre al logo della venue, compaiono l'anno di nascita e il 2021 a suggerire un possibile anno di chiusura.

A distanza di un mese si replicherà con questa manifestazione corale, dove ogni club ospiterà degli artisti. In questo caso sarà creato un appuntamento streaming, che avrà inizio alle 21 e sarà visibile dalle pagine del singolo live club e da quella generale del progetto “L’ultimo concerto?”.

Fresco del festeggiamento, sempre sul web, dei propri 21 anni, il Demodè Club, oltre a questa iniziativa, che ha lo scopo di far riflettere sulla condizione in cui si trovano i live club e le sale concerto, ha attivato un’operazione di crowdfunding denominata “#nonstacchiamolaspina”, con la quale supportare il club, sempre più in difficoltà.

Cesko, Puccia, Combass, Alex Ricci, Giammy, Papa Gianni, Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico, rispettando le norme anticontagio, interverranno al Demodè dando il loro supporto all’iniziativa, al club e in generale alla musica live.

