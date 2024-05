A Modugno il Twin’s party tra djset e musica live

Prezzo non disponibile

Sabato 1 giugno, al Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà “Twin’s Party”, che vedrà alternarsi in consolle, due tra i dj più rappresentativi della club culture pugliese, Enzo Veronese e Tonio Bonerba, accompagnati da Buba in voce, dal sassofonista Raymond Vargas al sax e dal percussionista Domenico Pannarale.

Questo appuntamento che celebra i gemelli (twins) metterà insieme la musica house, deep e soulful proposta attraverso i djset e le sonorità proposte dal vivo dai due musicisti, che si fonderanno armoniosamente insieme, proprio come il tema del pary.

Enzo Veronese è un dj e batterista funky che ha fatto della sua passione per la musica una professione. In attività da oltre quarant’anni, con le sue proposte musicali ha anticipato nuove tendenze spaziando dagli stili dei primi anni Ottanta all’house contemporanea, genere che ospita molte sue produzioni. Il suo nome è legato a importanti club e discoteche pugliesi come il Jubilee di Corato, nel quale è stato resident affianco importanti artisti, anche internazionali. A dividere la consolle con lui ci sarà Tonio Bonerba, il quale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 1980, quando era ancora bambino. Affascinato dall’universo della radio, ha deciso di intraprendere il percorso da disc jockey, portando la sua musica nei grandi e piccoli club e facendosi strada tra le consolle dei luoghi più rinomati della Puglia.

Ad impreziosire le performance ci sarà la parte live proposta da due importanti musicisti. Raymond Vargas Reina è un musicista cubano che vuole diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica afrocubana: con il suo sassofono porterà infatti sul palcoscenico i ritmi caraibici del proprio paese, dal mambo alla rumba e alla salsa, passando per il jazz afro e il cha-cha-cha, tutti simboli musicali di Cuba. Domenico Pannarale vanta una lunga esperienza nell'intrattenimento musicale. Abbraccia generi diversi, dal pop a rock, dall'afrobeat al jazz, dalla disco alla musica latina, fino ad arrivare ai brani della tradizione musicale locale.

Tutti insieme proporranno un viaggio musicale che spazierà dall’house alla disco anni ’80 e alla musica afro, con un sound tipicamente caraibico e un pizzico di folklore, dando voce a numerose influenze culturali che garantiscono varietà e colore., accompagnato dal vocal set di Buba.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00