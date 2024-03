Al Demodè torna Indie Power con l’omaggio a Tananai e il party Urban Hub

Venerdì 29 marzo al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, sarà proposto un nuovo appuntamento firmato “Indie power”, format itinerante di eventi, incentrato sul filone musicale indipendente, durante il quale si terrà la “Tananight” uno speciale tributo ad Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai e il set musicale “Urban Hub”.

Durante l’omaggio proposto dal party Indie power saranno eseguiti, in sequenza i brani del noto cantautore milanese tra i più apprezzati della nuova scena musicale italiana, dai brani del suo esordio con lo pseudonimo Not for us ai grandi successi del suo percorso artistico. Alla musica sarà affiancata anche un’importante componente visual grazie a spezzoni video di interviste, aneddoti e videoclip.

Il party dedicato a Tananai si terrà nella sala live del Demodé club. Ci sarà da ballare e cantare, come in un concerto dell’artista, ma anche da scoprire numerose curiosità, grazie non solo ai dj ma a tutto lo staff artistico del format, il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall'urban, al punk rock, ai graffiti pop. Al termine si proseguirà con il live del vincitore del contest lanciato su Instagram e successivamente si continuerà a ballare con i dj resident di Indie Power: Mauri Cow e Bondeejay.

Nello stage Garden, invece, si terrà Urban Hub, un format proposto sempre dallo stesso staff organizzatore della festa indie, in questo caso dedicato alla musica trap, hip-hop e rap, con qualche incursione nel reggaeton.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00