Al Demodè il party Latin garden con il dj Pino Valerio

Venerdì 28 giugno al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, sarà proposto un nuovo appuntamento dei “Latin garden”, le feste incentrate sulla musica caraibica selezionata dal dj Pino Valerio.

Durante la serata, che si svolgerà nello stage Garden allestito nella parte esterna, si spazierà dai vari tipi di bachata alla salsa con clase, genere musicale raffinato che raggruppa la salsa romantica, la salsa brava, il mambo, il chachacha, il son, la guaguancò e la pachanga.

In consolle ci sarà di nuovo Pino Valerio, dj dal 1996, considerato uno dei pionieri di questi generi musicali in Puglia. Costante nel tempo, dagli inizi a oggi, ha cavalcato questi decenni facendo danzare tantissimi ballerini, partecipando a congressi e contribuendo a far crescere un movimento che vanta nel nostro territorio numeri importanti.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:30