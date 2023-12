Dal Demodè prende il via il tour di Tropico

Sabato 9 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà Tropico con la prima data del suo “Tour 2023”, prodotto da Ufficio K, Suonivisioni, Garage Days, con il quale girerà l’Italia in sei appuntamenti, presentando tra l’altro il suo nuovo singolo “Ubriachi di vita”, in radio da venerdì 8 dicembre.

Tropico è il nome del progetto personale di Davide Petrella, cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico, portato avanti in parallelo con l’attività autorale per altri interpreti, ha avuto inizio con la band Le Strisce. Successivamente ne ha iniziato anche come solista a partire dal 2018, con la pubblicazione dell’album “Litigare”. Attualmente rappresenta uno degli autori più apprezzati e richiesti del panorama italiano, con la firma su importanti brani quali “Poetica” per Cesare Cremonini, “Bravi a Cadere” per Marracash, “La Coda del diavolo” per Rkomi feat. Elodie, “Chiagne” per Geolier, “O forse sei tu” per Elisa, fino ad arrivare alle prime due posizioni del podio di Sanremo 2023 “Due Vite” per Marco Mengoni e “Cenere” per Lazza.

Due sono gli album pubblicati come Tropico. Di settembre 2021 è “Non esiste amore a Napoli” edito da Island records, un progetto composto da 14 tracce, tasselli tutti diversi stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza. Dello scorso settembre, invece, è “Chiamami quando la magia finisce”, un lavoro che presenta lo stesso numero di brani del precedete album, ma con una maggiore riflessione, visto che come ha dichiarato l’autore, prima di arrivare alla pubblicazione, ha scritto circa cinquanta canzoni. In entrambi sono numerose le feauturing con cantanti italiani.

A Modugno, come in tutti i live di questo inverno, Tropico proporrà i brani di “Chiamami quando la magia finisce”, tra cui “Ubriachi di vita”, in radio dall’8 dicembre, una ballad dalle aperture quasi epiche che si integra perfettamente nello stile unico e caratteristico del progetto, contribuendo ad arricchirne le molteplici sfaccettature, oltre che alle canzoni più apprezzate dei precedenti lavori discografici. Dopo questa tappa il cantautore continuerà a cantare dal vivo, abbracciando il suo pubblico, spostandosi a Roma con una doppia data, Milano, Bologna e concludendo nella sua Napoli al Palapartenope, con appuntamenti quasi tutti sold out.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Inizio concerto: 21.00