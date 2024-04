Denim Event, esclusivo evento targato CityModa nello store di Molfetta

Venerdì 19 aprile 2024, a partire dalle ore 17.30, un nuovo esclusivo evento targato CityModa si terrà nello store di Molfetta in via Adriano Olivetti, 25 e 25/a.

Lo storico negozio di abbigliamento ospiterà il DENIM EVENT, in collaborazione con i brand LEE & WRANGLER, all’insegna di un format unico dedicato al denim, in cui saranno anche presentate le nuove collezioni Primavera Estate 2024, che per questa stagione promuovono un tema importante come quello dell’inclusività in tutte le sue forme.

Sarà un pomeriggio di festa in cui si alterneranno musica e varie attività di moda e intrattenimento. Per tutto l’evento sarà proposto un dj set, infatti la musica farà da colonna sonora al cocktail party che intratterrà i partecipanti.

Inoltre saranno allestiti degli ampi spazi dedicati sia al Photobooth, che permetterà agli ospiti di farsi fotografare in simpatiche pose, sia al corner dove sarà possibile ricevere una bag e la personalizzazione in omaggio con un acquisto minimo.

La personalizzazione sarà a cura di Xandro, designer pugliese freelance, che dal 2011, realizza grafiche personalizzate dipinte a mano su capi d’abbigliamento, accessori e scarpe.

Presenti anche lo staff dell’hairstylist molfettese Salvo Binetti e diversi influencer locali che parteciperanno e che con i loro contenuti social realizzano direttamente uno vero e proprio story telling del pomeriggio.

Il DENIM EVENT fa parte del format eventi CityModa & Friends e inaugura la stagione con un party destinato agli amanti del denim e dello stile streetwear in tutte le sue declinazioni; in agenda, infatti, ne sono in programma altri sempre all’insegna della moda e dell’intrattenimento.

L’evento è gratuito e sarà possibile accedervi solo tramite registrazione al seguente link: https://bit.ly/denim-event-citymolfetta .