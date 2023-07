Dente al little farm festival 2023

Ritorna il FARM Festival quest'anno in versione LITTLE!



Il secondo annuncio per questo LITTLE FARM Festival 2023 è un nome storico della scena indipendente italiana: il 17 Agosto torna all'Ex Macello DENTE !



Nella sua carriera ha cantato le piccole voci, le piccole sbronze, le piccole case e i sentimenti, quelli piccoli e quelli grandi, travolgenti. Al LITTLE FARM Festival porta il suo nuovo album Hotel Souvenir che contiene anche un feat. con Giorgio Poi.

Un filo conduttore che unisce le prime due serate del FARM Festival, e tanto altro abbiamo ancora da annunciarvi!



DENTE - in concerto

GIO 17 AGOSTO 2023 - ore 20.30

EX MACELLO COMUNALE

Via S. Caterina da Siena

PUTIGNANO (BA)

---------------------------------

DENTE

Dopo il fortunato ritorno dal vivo con il tour nei club che ha accompagnato il lancio del suo nuovo album Hotel Souvenir, Dente torna in tour in full band nei festival italiani!

Dente, al secolo Giuseppe Peveri, è un cantautore italiano, originario di Fidenza e residente a Milano. Dopo la militanza come chitarrista in formazioni rock/new wave, nel 2006 inizia la sua esperienza solista con "Anice in bocca", un disco che contribuisce a definire la via italiana al pop lo-fi, la cui poetica viene portata a compimento nei dischi successivi, riconosciuti cult della nuova canzone italiana anni 2000: "Non c'è due senza te" (2007), "L'amore non è bello" (2009) e "Io tra di noi" (2011), che comincia l'esplorazione di Dente verso dimensioni sonore sempre meno connotate dall'estetica lo-fi e sempre più improntate a un cantautorato classico e consapevole. Anche la scrittura, inizialmente destrutturata, evolve progressivamente verso ricercatezza ed essenzialità, senza mai perdere la riconoscibile giocosità del linguaggio che ha consacrato lo stile di Dente. È il percorso dei dischi "Almanacco del giorno prima" (2014), "Canzoni per metà" (2016) e "Dente" (2020). Nel 2023, Dente torna sulle scene con un disco prodotto da Federico Nardelli: “Hotel Souvenir”.

----------------------------------------



TICKET su Vivaticket --> 10€ + prev

https://bit.ly/3JTy1i6



FREE ENTRY: OVER 70 - UNDER 12 - DIVERSAMENTE ABILI con ACCOMPAGNATORE



presto altre news!



#LittleFARMfestival #FARMPuglia