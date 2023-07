Venerdì 4 agosto 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce apre le porte a Desde el alma con Vito Mannarini alla chitarra, Elisabetta Previati e Marinella Dipalma voci, e la partecipazione dell’attore Pietro Caramia. Un concerto a Mola di Bari che, come già afferma il titolo, parte “dall’anima” e ripropone brani dell’epoca d’oro del tango argentino.



Il tango di Buenos Aires vive di melodie sinuose e maestose: le voci si intrecciano con il suono caldo delle corde di chitarra e fanno rivivere i temi cari alla gente porteña. Passione, desiderio, amore disperato, oblio, solitudine, tormento: ogni cosa nel tango è appassionata, ogni cosa è estrema. E appassionato ed estremo sarà questo evento in Puglia attraverso i brani dei grandi compositori, come Carlos Gardel, Alfredo Le Pera, Homero Manzi e Jose Maria Contursi, arrangiati per la chitarra di Vito Mannarini, diploma di Chitarra classica con il massimo dei voti, una ricerca instancabile dei vari linguaggi musicali e concerti in tutto il mondo, e per le voci di Elisabetta Previati, italiana che vive in Germania con una passione per la composizione cantautorale e la musica vocale in tutte le sue declinazioni, e Marinella Dipalma, dalla intensa attività concertistica in Italia ed Europa dopo lo studio del canto lirico e l’avvicinamento al canto moderno, alla musica etnica e all’improvvisazione.



Ma Desde el alma è un viaggio fatto anche di parole. E i ritmi intensi di tango, vals e milonga si intesseranno alle pagine di Jorge Luis Borges, raccontate dalla voce di Pietro Caramia, master in Teatro nel sociale e Drammaterapia dopo il diploma al Centro sperimentale di Cinematografia a Roma, una carriera in giro per l’Italia e premio come Miglior attore protagonista al Festival del Teatro di Imperia.