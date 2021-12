Natale a Corato 2021, musica, conferenze, installazioni, tradizione e teatro

Un Natale "Desiderato", che mira a ricominciare a interessarci di tutto ciò che è umano, dei sogni, dei desideri tanto preziosi quanto assopiti.

Ventotto le realtà educative e culturali cittadine selezionate, tramite avviso pubblico, per il cartellone del Natale, con eventi che spaziano tra musica, conferenze, installazioni e tradizione che si terranno in città fino alla metà di gennaio.

"Desiderato" è, anche teatro.

Il Comune, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ha organizzato appuntamenti che spaziano dalla danza al jazz, passando per la commedia, che si terranno al teatro comunale, che riapre finalmente il suo sipario dopo la chiusura forzata per le restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria.



Si partirà il 21 dicembre, segnando la rinascita del teatro.

Sarà un momento di gioia condivisa con danzatori, acrobati, musicisti lo spettacolo “Nulla Si Sa, Tutti Si Inventa”, della compagnia ResExtensa, un omaggio a Federico Fellini, ideato per l’occasione dalla coreografa Elisa Barucchieri. Figure fantastiche abiteranno il teatro e porteranno il pubblico in un sogno, in un viaggio, in un mondo incantato e senza tempo.

L'ingresso sarà gratuito e le prenotazioni potranno essere effettuate al link https://bit.ly/33q6S44.

Il 26 e 27 dicembre sale sul palco di Corato Gianni Ciardo con Franco Ferrante in “Novecento” di Alessandro Baricco, il 30 dicembre spazio alla comicità di Francesco Paolantoni in “Si ride, a crepafavole. Pierino e il lupo...e non solo” accompagnato dall’orchestra Saverio Mercadante, diretta dal maestro Maurizio Dones.

Capodanno, il primo gennaio, sarà accompagnato dalla voce di Aldo Caputo e le note del Klassik Swing Quartet con il primo violino dell’Arena di Verona GuntherSanin, ilfisarmonicista Gianfranco De Lazzari, il contrabassista Ivano Avesani ed il pianistaRoberto Corlianó.Si passerà dall’opera alla musica popolare sudamericana.

Il 6 gennaio c’è “Lucchettino Classic” di e con Luca Regina e Tino Fimiani, una coppia di commedianti surreali, clowns magici che mescolano in giuste dosi illusionismo, cabaret, arti circensie recitazione pura. Il cartellone natalizio si chiude il 7 gennaio a suon di jazz con il concerto di Pierluigi Balducci dal titolo “Storie di jazz e incontri”, con Bebo Ferra alla chitarra, Luciano Biondini alla fisarmonica e IsraelVarela alla batteria.

I biglietti saranno disponibili al Botteghino del teatro a partire da martedì 21 dicembre.

Il botteghino osserverà i seguenti orari:

Martedì e Giovedì, ore 10:30 - 12:30

Mercoledì e Venerdì, ore 17:30 - 19:30

I giorni degli spettacoli a partire da due ore prima dell'inizio.

Informazioni: tel 080 9592281

botteghino.teatrocorato@gmail.com

Programma delle attività delle Realtà Educative e Culturali

Fino al 6 gennaio - Programmazione artistica / musicale

“Filodiffusione” - A cura di Fabio Tosti

Fino al 6 gennaio ore 18.00 - Mostra d'arte contemporanea ed eventi

"NativitAS - La natività nell’arte"

Ex refettorio Convento di San Benedetto - A cura della “Pro Loco Quadratum”

Dal 15 dicembre all' 8 gennaio - Allestimento albero di Natale con decorazioni realizzate a mano

"Natale in piazzetta"

Piazza Oberdan - A cura dell’“Ass. Lo Scrigno delle donne”

8, 19, 29 dicembre e 6 gen - Incontri di lettura per bambini

"Nati per leggere…Vivere per includere"

8 dicembre ore 9:30 - Rione Belvedere; 19 dicembre, ore 9:30 - Piazza Mentana; 29 dicembre, ore 15.30 - Piazza Di Vagno; 6 gennaio, ore 9.00 - Piazza Cesare Battisti - A cura di “Gocce nell’Oceano APS-ETS”

11 dicembre, ore 18.30 - Serata di poesia a favore della Fondazione AIRC

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”

Centro parrocchiale S. Maria Greca, Via Leonello 9 - A cura della Parrocchia S. Maria Greca

11 e 12 dicembre ore 20.30 - Spettacolo teatrale

“Quelle notti” di G.Cozzoli e L. Farucci

Liceo Artistco Statale “Federico II” - A cura di “Teatri Di.Versi ”

12 dicembre ore 18.00

Tradizionale “Falò di Santa Lucia”

Piazza Cesare Battisti - A cura della “Pro Loco Quadratum”

14 dicembre ore 19.00 - Allestimento albero di Natale

"La piazza degli alberi di Natale"

Piazza Almirante - A cura di “Cicres”, “Harambè”, “Presidio del libro” e delle Parrocchie “S. Maria Greca” e “Sacra Famiglia”

16 Dicembre ore 19.00 - Teatro letteratura e musica

"Riprendiamoci il Natale"

Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” - A cura dell’Ass. “FOS”

18 dicembre ore 20.00 - Musica

"Concerto di Natale 2021"

Chiostro comunale - A cura di “I FIATI APS”

18 e 19 dicembre - Interventi artistici

"Col cuore in mano"

18 dicembre 18.00 e 19 dicembre ore 9.00

Piazza Abbazia - A cura del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”

18 e 19 dicembre ore 17.00

"Presepe vivente"

Giardino della scuola “Di Gennaro”, Torre Palomba - A cura della Scuola dell’Infanzia “Di Gennaro ” - I.C. Cifarelli - Santarella

18 e19 dic ore 18.00 - Spettacoli itineranti e Villaggio Babbo Natale

"Natale a Corato"

Vie del Corso Cittadino e Piazza Cesare Battisti - A cura dell’“Ass Corato Connect”

18, 19, 26, 27, 31 Dicembre, 3, 5, 7, 15, 16 Gennaio - Attività varie

18 e 19 dicembre - "Sculture di quartiere", ore 9.30 - Piazza Simon Bolivar

18 e 29 dicembre, 5 gennaio - "Mindful eating", ore 20.00

26 dicembre - "Ambient shower", ore 18.30

27 dicembre - "Pittura Relazionale", ore 17.30

31 dicembre e 2 gennaio - "Visioni Parallele", ore 10 10.30

3, 5 e 7 gennaio - "Ecologia digitale", ore 16.00

15 e 16 gennaio - "La mia ombra è onnipotente", ore 10.00 | ore 18.30

A cura di “Rong Place ETS”

19 dicembre ore 10.00 - Attività sportive per bambini

"Gran football Christmas 2021"

Largo Plebiscito - A cura di “ASD Gran Football - Corato”

20 dicembre ore 18.30 - Concerto

Puer natus est - concerto di Natale

Chiesa San Domenico - A cura dell’“Ass. Misure Composte”

22 dicembre ore 19.45 - Concerto

Il Natale sacro - I pastori di Betlemme

Chiesetta di San Vito - A cura dell’”Ass. La giostra delle idee”

22, 27, 28, 29 dicembre - Attività varie

INTERCONNECTION

"Luci di comunità" - 22 dicembre, ore 20.00 - Via Nicola Salvi |

"Open Days" - 27 e 28 dicembre, ore 18.00 - Viale E. Fieramosca 169

"Musica da Camera (Ed. Natalizia)", ore 20.00 - Chiesa San Domenico

A cura di “IF IN APULIA”

22, 27 , 28, 30 dicembre - Attività varie

Sui passi della natività nell’arte

22 dicembre, ore 17.30 - Liceo Classico A. Oriani

27 dicembre, ore 16.30 - Piazza Cesare Battisti

28 dicembre, ore 10.30 - Museo della Città e del Territorio

30 dicembre, ore 10.00 - Fondazione Luigi e Maria De Benedittis

A cura di “Ass. Amici dei Musei APS”

22 dicembre ore 19.00 - Artisti di strada

Spettacoli di Giocoleria

Piazza Cesare Battisti A cura di “EDC Circus Artist”

23 dicembre ore 17.00 - Tour in vespa

"Babbo Natale in vespa"

Partenza da Piazza Cesare Battisti - A cura di “Vespa Club”

23 dicembre, ore 19.30 - Concerto

“Lyra orphica - echi neoplatonici nelle poesie sonore del primo barocco italiano” duo Aldobrandini: V. Cannillo tenore, S. Morolla chitarra classica

Chiesa Santa Maria Maggiore - A cura di Vito Cannillo

24 dicembre, ore 5.30

Mattina della Piazza

Piazza Di Vagno - A cura della “Pro Loco Quadratum”

28 e 29 dicembre - Attività Varie

"KRONOS CHRISTMAS LAB"

28 dicembre

"Reading di poesie e concerto di musica da camera", ore 18.00 – Terra Maiorum

29 dicembre

"Laboratorio di percussioni", ore 10.30 – Piazza Mentana

Mercatini, a partire dalle ore 18.00 – Largo Abbazia

Carovana itinerante (partenza Piazza Di Vagno, ore 19.00)

Jam session ore 21.00 - Largo Abbazia

A cura dell’“Ass. Ludovico Tedone”

30 dicembre, ore 18.30 - Concerto

Memorial “Enrico Caruso”

Liceo Classico “Oriani” - A cura dell’“Ass. Forum degli Autori”

30 dicembre, ore 19:30 - Concerto

Concerto orchestra di fiati

Chiesa SS.ma Incoronata - A cura dell’“Orchestra di fiati Emilio Silvestri”

4 gennaio, ore 18.30

I re magi nell’arte

Via Giappone, 40 - A cura dell’“Ass. Vivere in Puglia - UTE Edith Stein”

5 gennaio, ore 18.00 - Spettacolo per bambini

“Dov’è la mia calza?” sulle tracce della Befana

Auditorium Parrocchia “Sacra Famiglia” - A cura dell’“Ass Il sorriso di Antonio - APS”

6 gennaio, ore 9.00

Befana in piazza

Piazza Sedile - A cura della “Pro Loco Quadratum”

9 gennaio, ore 10.30 - Proiezione docufilm

“Siate pronti” di G.Tandoi

Cinema Alfieri - A cura dell’“Ass. C. Teatrificio22”

10 e 14 gennaio, ore 18.00

Oltre l’arte

Chiesetta di San Vito - A cura dell’“Ass. Oltre le Radici ” e Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”

11 e 25 gennaio, ore 18.30

"Come eravamo" Ex refettorio Convento San Benedetto - A cura di “Archeoclub”