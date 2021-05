Lo spettacolo “Destinazione Luna” in scena al Planetario di Bari

Mercoledì 2 Giugno alle ore 19:30 ritorna lo spettacolo dal titolo “Destinazione Luna”: "Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.

Voleremo su altre incredibili lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato".

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato del planetario per osservare il pianeta Venere al telescopio.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione OBBLIGATORIA attraverso mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956

