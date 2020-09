Il Planetario aderisce all'iniziativa della NASA "International Observe the Moon Night" con lo spettacolo "Destinazione Luna"

Il Planetario di Bari aderisce all’iniziativa della NASA ”International Observe the Moon Night” organizzando un evento presso il planetario sito nella Fiera del Levante dedicato al nostro satellite naturale.

Sabato 26 Settembre dalle ore 19:00 alle 20:30 ci ritroveremo sotto la cupola del planetario per assistere allo spettacolo “Destinazione Luna”, successivamente ci sposteremo sul grande prato esterno per osservare direttamente al telescopio le straordinarie caratteristiche della superficie lunare.



L'attività è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.