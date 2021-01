Appuntamento con “Libri in comune e…”: amore, eros e mondo visto attraverso gli occhi delle donne

Torna l'appuntamento del mercoledì sulla pagina Facebook “Libri in comune e…” che racconta la cultura insieme alle tre rappresentanti dei comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare: Francesca Marsico, Marisa Romeo ed Eliana Zammataro. Per il giorno della Befana sarà protagonista il destino declinato al femminile insieme ai temi dell’amore, dell’eros e del mondo attraverso gli occhi delle donne con il libro pamphlet “il destino è femmina” di Mariantonietta Campobasso, docente, scrittrice e pedagogista. Un racconto personale che riscopre l’essenza della figura femminile e le sue innumerevoli sfaccettature nell’affrontare i temi universali di donna, madre, compagna e figlia.

Pagine di sincerità spietata che portano in frantumi i tabù della società attuale senza alcuna retorica femminista. Ad accompagnare in questo viaggio le tre amministratrici, insieme a Mariantonietta Campobasso anche l’artista Anna Totaro, il docente Gianni Palumbo e l’inebriante voce di Costanza Percoco.

Appuntamento alle 19 di mercoledì 6 gennaio 2021 con la diretta sulla pagina Facebook “Libri in comune e…” un’idea che continua ad attrarre pubblico e a destare curiosità ed attenzione in un periodo buio dove più che mai il diletto derivante dalla cultura è diventato l’unico rifugio per il corpo e l’anima.

L’iniziativa culturale in rete è promossa dalla Città Metropolitana di Bari e dai comuni di Cassano delle Murge, Binetto e Cellamare.