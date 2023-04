Martedì 25/04 ore 18.00 appuntamento con “Di Arco in Arco: La leggenda degli Innamorati e il Diavolo sulla spalla”. Se vi incuriosisce esplorare le più antiche e caratteristiche viuzze di Bari Vecchia, non perdete questa particolare visita guidata esperienziale. Il visitatore sarà condotto e potrà perdersi nelle splendide viuzze del centro storico, dove incontreremo archi e corti di epoca medievale.

Arco Alto e Arco Basso, Arco Corte Notar Morea, Arco Giandomenico Petroni, Arco De Gemmis, Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio, U pertone iìsse e ttrase, Arco della Meraviglia, Arco del Carmine, Arco della Neve, Arco della Fattucchiera

___________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Piazza Federico II c/o ingresso Castello



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un recapito telefonico