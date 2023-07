Di-segni di luce - mostra personale di Cosimo Marullo

Sabato 22 luglio 2023 alle ore 20:00, presso la suggestiva galleria SPAZIO START nel centro storico di Giovinazzo (via Cattedrale n.14), verrà inaugurata la mostra dell’artista Cosimo Marullo dal titolo “Di – Segni di luce” a cura di Patrizia Dinoi. Presenterà la mostra il critico prof.ssa Patrizia Staffiero. La mostra è visitabile fino al 6 agosto 2023, con orario di apertura 20:00 – 22:00, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



Cosimo Marullo nasce a Lecce nel 1959. Comincia a dipingere giovanissimo, i primi dipinti sono datati 1970. Diplomatosi presso il Liceo Artistico di Lecce s’iscrive all’Accademia di Belle Arti di Lecce alla guida dei docenti proff. Luigi Mariano e Alfonso Siano.

Nell’anno 1987 si diploma maestro d’arte presso l’Istituto Statale d’Arte di Lecce in Decorazione Pittorica.

Nell’anno 1995 si diploma in Grafica Pubblicitaria e Fotografia presso l’Istituto Statale d’Arte di Galatina.

Dal 1997 al 2006 è titolare della cattedra di Decorazione Pittorica e Scenografica presso l’Istituto Statale d’Arte “Giuseppe Pellegrino” di Lecce.

Dal 2007 è docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Numerose sono le mostre su tutto il territorio nazionale e in importanti siti pugliesi (Museo civico di Vieste, Artisti Contemporanei Salentini palazzo del Tufo Matino (LE), galleria S. Teresa Fano (PU), “D’acqua e di riflessi” Galleria A.R.C.A. Lecce) fino ad approdare nel 2018 al Museo di Luxi – Yannen in Cina.



È un artista poliedrico che nel corso della sua esperienza professionale si è anche dedicato alla fotografia, alla decorazione pittorica, alla scenografia e alla grafica misurandosi con una miriade di informazioni visive che trovano spazio nelle sue tele, dalle quali scaturiscono suggestioni quasi olfattive.

L’artista rimescola codici e strutture visive; nei suoi dipinti campeggiano particolari di una natura benigna, e case, barche, frutti, ninfee dai colori squillanti, divengono quasi il riverbero dell’idea di sinestesia, creando con la sua arte un senso di straniamento, degno di un’esperienza mentale multisensoriale. Nei suoi lavori traspare una nota di leggerezza che rifiuta la paranoia del colore ritmato dal disegno, prediligendo spesso il clima diurno che, a volte, lascia spazio al trascolorare del giorno avviandosi alla quieta serenità del meriggio inoltrato e annunciando quasi la notte.

Marullo genera, con i suoi quadri, il piacere del colore, senza indugiare sulla forma, mostrando, a tratti, l’intimità del suo pensiero e ci permette di entrare, attraverso le pennellate rapide e pastose, in quell’universo indistinto, appassionato ed espressivo, che caratterizza la sua arte.



Patrizia Staffiero





La comunicazione è curata da Spazio Start.

Progetto grafico: Claudia Dagostino



Per informazioni:

Tel.: 389 191 1159



Gallery







Web: https://www.facebook.com/spaziostart