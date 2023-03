Domenica 30 aprile 2023 alle ore 19.00 a Palazzo Pesce risuona “Di tanti palpiti…Maria Grazia Pani e la sua Scuola di Canto”, un progetto di Maria Grazia Pani con alcuni dei suoi migliori allievi e Selim Maharez al pianoforte.

Un concerto lirico in Puglia per ascoltare arie e duetti tratti dal repertorio belcantistico italiano e della scuola italiana di Bellini, Donizetti, Verdi e Rossini, con un’incursione nel repertorio francese di Offenbach e Massenet, tedesco di Wagner.

A raccontare le proprie storie immortali ci saranno Tancredi, Charlotte, Lucia, Amina: una galleria di ritratti che prenderà vita grazie al soprano Claudia Urru, ai mezzosoprani Simona Gialluisi e Alina Sivitskaya, al controtenore Kheireddine Guellour e alla stessa Maria Grazia Pani, soprano, regista, autrice e docente di canto al Conservatorio Piccini di Bari, 25 anni di didattica riconosciuta a livello internazionale e che ha formato generazioni di cantanti lirici, alcuni dei quali oggi applauditi sui palcoscenici di tutto il mondo.

Un programma la cui realizzazione è resa possibile grazie al supporto di Selim Maharez, laureato col massimo dei voti in pianoforte, composizione e musica vocale da camera, ha seguito molteplici masterclasses di alto perfezionamento pianistico, di Maestro collaboratore al pianoforte per il teatro musicale e l’accompagnamento pianistico; svolge regolarmente attività concertistica, soprattutto con formazioni di Duo vocale da camera, e dal 2019 ad oggi è Mº Accompagnatore nella classe di canto del Mº Domenico Colaianni e del Mº Mariagrazia Pani.



Comunicato a cura di Stefania Gianfrancesco



Photo credit Massimo Dilevrano