Alla Libreria Roma di Bari appuntamento con 'Di terra e d'inchiostro – La Puglia nel Romanzo Storico'

Le Edizioni di Pagina annunciano e invitano al nuovo appuntamento con DI TERRA E D’INCHIOSTRO – La Puglia nel Romanzo Storico: sabato 21 maggio 2022, ore 18:00, presso la Libreria Roma (Bari, Piazza Aldo Moro 13),

L’incontro ha come tematica portante la Puglia nella sua dimensione di oggetto letterario, con particolare attenzione al genere storico. Il pubblico sarà accompagnato in un divertente ‘dietro le quinte’ che porrà in evidenza il rapporto tra inventiva autoriale e narrazione storica di eventi, personaggi, luoghi, arte, cultura e tradizioni pugliesi. Punto di partenza e di arrivo di questa indagine saranno i romanzi Storie di tenebre nella storia di Puglia e Terra d’ombra di Mariano Rizzo, Il lino delle fate e Dai discordi bellissima armonia di Annapaola Digiuseppe, tutti pubblicati da Edizioni di Pagina. Il format “Di Terra e d’Inchiostro”, a cura dei due autori sopra citati, è stato portato in tour nella provincia di Taranto riscuotendo ottimi riscontri di pubblico e critica.

A moderare l’incontro presso la libreria barese sarà il professor Nicola Scardicchio, direttore d’orchestra, compositore e docente di storia della musica; le letture saranno a cura della voiceover artist Marileda Maggi.