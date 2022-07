Di terre e voci lontane nel Chiostro Sant'Antonio di Conversano

DI TERRE E VOCI LONTANE



NICOLA FIORINO, violoncello

FILIPPO BALDUCCI, pianoforte

Musiche di Franck (200 anni dalla nascita), F. Schubert, R. Schumann





La voce del violoncello, oltre ad affascinare i compositori di tutti i tempi, affascina ogni pubblico sensibile e si presta a ricevere in forma di trascrizione capolavori che, pur originariamente concepiti per canto e pianoforte o per altri strumenti, ricevono grande bellezza dal caldo cuore del suono del violoncello.

In questo programma il violoncellista Nicola Fiorino ed il pianista Filippo Balducci interpretano brani che appartengono a repertori distinti.

I tre leader fanno parte del grandissimo repertorio per voce e pianoforte. Con la voce calda del violoncello mantengono intatta la loro bellezza si arricchiscono, anzi, di pathos e profondità espressiva.

La Sonata “Arpeggione” è un brano meraviglioso che il compositore Franz Schubert aveva scritto per uno strumento che era stato usato pochissimo e poi dimenticato. Nessuna grande perdita, sia chiaro! Tale strumento, sebbene progettato per “cantare” aveva infatti un suono un po’ stridulo che non incontrò fortuna. Il violoncello riesce invece a rendere la bellezza di tale brano in una maniera tale da aver mantenuto in vita questa Sonata per due secoli.

La Sonata di Cesar Franck appartiene al più celebre repertorio per violino e pianoforte ed è stata trascritta per violoncello e pianoforte da J. Delsart, ma numerose eccellenti testimonianze riportano che nell’intenzione del compositore essa sarebbe stata sin dal principio dedicata al violoncello.

Il grande Pablo Casals scrisse nel 1968 "... quello che ricordo distintamente è che Ysaye mi disse che Franck gli aveva detto che la Sonata era destinata al violino o al violoncello, e che quest’ultima versione era dedicata al violoncellista Auguste Franchomme.”

Questa era stata la ragione per cui Casals l’aveva ripresa e l’aveva suonata così tanto in concerto.

Antoine Ysaÿe, il figlio di Eugène Ysaÿe, ha raccontato addirittura in una lettera che esisteva una versione nella calligrafia di César Franck per violoncello e pianoforte.



Costo del biglietto:

INTERO 12€

RIDOTTO (over 65 e under 26) 10€

ABBONAMENTO STANDARD (escluso eventi) 80 €

ABBONAMENTO GOLD (eventi inclusi + prima fila) 120€

Per informazioni:



– via mail all’indirizzo info@eposteatro.com