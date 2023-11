A Corato gli incontri con Francesco Niccolini, Mariano Dammacco, Ezio Schiavulli e un omaggio al Premio Nobel Jon Fosse

Al via venerdì 24 novembre i DIALOGHI SULLA DRAMMATURGIA organizzati dalla Compagnia Acas? nell’ambito del progetto Archivio e Centro di Drammaturgia “Tutto il Teatro” ideato e realizzato dalla stessa compagnia in collaborazione con il Comune di Corato all’interno del progetto Open Library – Community Library finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del Bando Smart - In Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse VI – Azione 6.7.

Gli incontri sono previsti al primo piano della Palazzina di fronte al Teatro Comunale di Corato in Piazza Marconi (sopra la biglietteria del Teatro) alle ore 18:00 (ingresso libero). Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 novembre; un Prologo ai dialoghi con i drammaturghi che saranno ospiti dei prossimi appuntamenti. L’incontro dal titolo Jon Fosse, un mistico del dramma è dedicato allo scrittore, poeta e drammaturgo norvegese, intellettuale poliedrico, tra le voci più significative della drammaturgia contemporanea, quest’anno vincitore del Premio Nobel per la letteratura a lui assegnato con la seguente motivazione: “per le opere teatrali e i romanzi innovativi che hanno dato voce all'indicibile”. Sarà ospite della serata il professor Franco Perrelli traduttore e curatore di volumi dedicati a Jon Fosse, già docente al DAMS dell’Università di Torino, dove ha diretto il Centro Studi per lo Spettacolo Nordico, è specialista del teatro scandinavo e docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università degli Studi di Bari; l’incontro sarà arricchito da un reading interpretato da Patrizia Labianca e Massimiliano Di Corato a partire da alcuni estratti delle opere di Fosse.

Il programma dei Dialoghi sulla drammaturgia proseguirà mercoledì 6 dicembre con l’incontro dal titolo Teatro ragazzi e prosa, drammaturgie a confronto con Francesco Niccolini e Mariano Dammacco e mercoledì 13 dicembre con Ezio Schiavulli per un appuntamento dedicato alla drammaturgia nella danza dal titolo Il movimento che ci racconta.

Tutti gli incontri con i drammaturghi sono anche un’occasione di formazione del pubblico, anticipano infatti alcuni appuntamenti inseriti all’interno del cartellone della stagione teatrale del Comune di Corato e Teatro Pubblico Pugliese: Spezzato il cuore della bellezza spettacolo in programma il 7 dicembre della Piccola Compagnia Dammacco che è valso al drammaturgo il Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica, L’Universo è un materasso della Compagnia del Sole, scritto da Niccolini e vincitore dell’Eolo Awards 2018 come “Miglior Spettacolo” sarà in scena lunedì 11 dicembre per La scena dei ragazzi dedicata alle scuole mentre domenica 17 dicembre sarà la volta dello spettacolo di danza Heres: nel nome del figlio per il quale Schiavulli ha vinto il Premio Danza&Danza 2022 nella categoria autore/interprete.

Il Centro di drammaturgia Tutto il Teatro rappresenta un luogo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza attiva, pensato come una casa culturale per la città, dove chiunque: studenti, insegnanti, autori, attori, registi, danzatori, famiglie, professionisti, possano incontrarsi, leggere, scegliere testi da mettere in scena, sia in una dimensione individuale che collettiva.

Un luogo inteso come contenitore materiale e immateriale in cui riunire realtà formative e pedagogiche che, attraverso i testi teatrali, possano indagare tematiche, valori e pratiche educative coinvolgendo una comunità ampia.

Il Centro di drammaturgia prevedrà un archivio di testi dedicati al teatro e alla danza, un’ampia sezione di settore presente all’interno della Biblioteca Comunale di Corato che si articola a partire dai classici dell’antichità fino a esempi più rappresentativi del teatro contemporaneo e d’innovazione, testi che costruiscono una visione dettagliata sulla storia e sull’evoluzione della drammaturgia teatrale e coreutica nazionale e internazionale.

PROGRAMMA

Palazzina di fronte al Teatro Comunale di Corato in Piazza Marconi | ore 18:00

Venerdì 24 novembre

PROLOGO

Dialogo sulla drammaturgia del premio Nobel Jon Fosse con il prof. Franco Perrelli

Jon Fosse, un mistico del dramma



Mercoledì 6 dicembre

Dialogo sulla drammaturgia nel teatro di prosa e nel teatro ragazzi con Mariano Dammacco e Francesco Niccolini

Teatro ragazzi e prosa, drammaturgie a confronto

spettacoli in programma al Teatro Comunale di Corato

Giovedì 7 dicembre: Spezzato è il cuore della bellezza | Piccola Compagnia Dammacco

Lunedì 11 dicembre: L'universo è un materasso | Compagnia del Sole

Mercoledì 13 dicembre

Dialogo sulla drammaturgia nella danza con Ezio Schiavulli

Il movimento che ci racconta

spettacolo al Teatro Comunale di Corato

Domenica 17 dicembre: Heres: nel nome del figlio | Compagnia Ez3

Tutti gli incontri dei Dialoghi sulla drammaturgia sono ad ingresso libero

