Dialoghi Off, Nichi Vendola, Mauro Maugeri, Pietro Rossi e tanti altri ospiti

Anche quest’anno, nell’ambito della rassegna I Dialoghi di Trani, il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv organizza un cartellone di incontri organizzati dalle associazioni cittadine: dal 21 al 24 Settembre, al via i Dialoghi Off. Mostre fotografiche, docufilm, presentazioni con autori e tavole rotonde sulla memoria della Resistenza, valore rieducativo della pena e rapporti tra Terzo settore e PA. Tra gli ospiti del CSVSN il giornalista e poeta Nichi Vendola, il regista Mauro Maugeri, l’editore Elvira Zaccagnino, il professore di criminologia all’Università Milano-Bicocca Adolfo Ceretti, il giudice del Tribunale di Bari Giovanni Zaccaro, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – Puglia Pietro Rossi, il giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, avvocato Caritas Edgardo Bisceglia e il responsabile Area del coordinamento dell’UIEPE Bari Domenico Lobascio. Alcuni degli appuntamenti in programma:

IL RAPPORTO TRA TERZO SETTORE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

21 Settembre, Ore 19.30 – Teatro Open Air

Al termine del percorso di formazione e aggiornamento ”Il rapporto tra Terzo settore e Pubblica Amministrazione” avviato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv in collaborazione con il Comune di Trani: rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari del Comune di Trani e figure apicali di ETS, gli organizzatori incontreranno i partecipanti per una restituzione del percorso e la consegna degli attestati.

Partecipano:

Amedeo Bottaro (sindaco della Città di Trani)

Alessandra Rondinone (assessore al welfare della Città di Trani)

Alessandro Attolico (Dirigente ufficio di piano Città di Trani)

Rosa Franco (presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV)

Alessandro Cobianchi (direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV)

Roberto D’Addabbo (avvocato, coordinatore area consulenza del CSV San Nicola – OdV)

PROIEZIONE DEL DOCUFILM “PRIMA DOV’ERO”

21 Settembre, Ore 20.00 – Teatro Open Air

Il docufilm, realizzato dal CSV San Nicola nell’ambito del progetto “Generi Culturali”, racconta un domani distopico, in cui il volontariato ha smesso di esistere: capire come la società reagirebbe a una tale scomparsa è lo spunto per una seria riflessione sul ruolo oggi del Terzo settore.

A seguire dialogano:

Mauro Maugeri regista, vincitore nel 2020 del premio per il miglior cortometraggio all’Italian Film Festival of Minneapolis/St.Paul

Nichi Vendola, giornalista e poeta

Rosa Franco, presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV

Presentazione Graphic Novel

“DON TONINO BELLO. UNA STORIA CHE PARLA DI FUTURO”

23 Settembre, Ore 11.00 – Teatro Open Air

Per tanti che l’hanno conosciuto e hanno percorso un pezzo di strada insieme a lui, don Tonino Bello è stato esempio da seguire, da prendere a modello. Nei tempi bui che ci troviamo ad affrontare, la sua vita e le sue scelte possono ancora essere ispirazione per molti. Leggere di don Tonino oggi significa poter scoprire in lui gli strumenti giusti per farsi “costruttori di pace”.

Dialogano:

Nichi Vendola, giornalista e poeta

Elvira Zaccagnino, editore

Tavola Rotonda

LA PENA FUORI DAL CARCERE GIUSTIZIA DI COMUNITÀ E VOLONTARIATO

23 Settembre, Ore 19.30 – Teatro Open Air

La Riforma del sistema sanzionatorio realizzata con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, ispirata al superamento della pena solo carceraria, pone le premesse per una fertile collaborazione tra i servizi della giustizia e il Terzo Settore attraverso percorsi di co-progettazione finalizzati all’inclusione sociale e alla responsabilizzazione del reo. Indispensabile aprire il confronto sulla sicurezza sociale e il consolidamento di una comunità includente: da un lato le rotture e le crisi di una società centrata su un pervasivo individualismo, dall’altro il mondo del volontariato e dei tanti giovani che lo animano.

Dialogano:

Adolfo Ceretti, professore di Criminologia e di Mediazione reo-vittima all’Università di Milano- Bicocca

Giovanni Zaccaro, giudice del Tribunale di Bari, è stato membro del CSM

Pietro Rossi, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – Puglia

Edgardo Bisceglia, giudice del Tribunale per i minorenni di Bari, avvocato Caritas

Domenico Lobascio, responsabile Area del coordinamento dell’UIEPE Bari

Alessandro Cobianchi, direttore CSV San Nicola