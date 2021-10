Formazione Indiretta. Al via "Dialogo Infantile ai tempi del Covid" del CSV SN e Comunione è Vita

Grazie a organizzazioni e ad associazioni internazionali, dal mese di maggio 2020 e in circa 20 Paesi, diversi volontari hanno raccolto in Istituti per l’infanzia, orfanotrofi e scuole, disegni e pensieri dei bambini relativi alla loro paura della pandemia da Covid19, al fine di evidenziare e monitorare la grave sofferenza che sta attanagliando in tutto il mondo i più giovani. L’analisi dei disegni e dei pensieri dei bambini, attuata da una equipe di psicologi, mira a far comprendere ai volontari i meccanismi psicologici profondi messi in moto dal virus evidenziando le problematiche determinate e fornendo loro delle modalità di intervento il più possibile efficaci.

Fornire dunque ai volontari strumenti per comprendere cosa davvero abbia rappresentato la pandemia per la salute mentale dei bambini e per il loro benessere emotivo, acquisendo tempi e modalità di intervento nell’assistenza di chi vive un profondo disagio è l’obiettivo del corso di formazione che l’associazione Comunione è Vita realizza attraverso il Concorso di Formazione indiretta 2021 del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV. Il corso è rivolto a 30 volontari.

Il seminario online, diretto dalla psicologa e psicoterapeuta Nunzia Tarantini, mira a preparare i volontari a intervenire efficacemente nell’aiutare i più piccoli a contenere le angosce più violente, che in taluni casi possono condurre alla determinazione di atti di autolesionismo.

Il corso di formazione, che si articola in tre incontri (02/10/2021 h.14:00/19:00, 09/10/2021 h.14:00/19:00 e 30/10/2021 h.14:00/19:00) per una durata complessiva di quindici ore, si svolgerà in remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Enti coinvolti: ETS Voglia di partire di Casamassima, Comune di Conversano