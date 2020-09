Post Factory inaugura il ciclo di Talk con "Del piantare alberi, anche nel deserto"

Si intitola “Del piantare alberi, anche nel deserto” ed è il primo dei talk organizzati da Post Factory in collaborazione con numerosi esperti, professionisti, artisti e attori del territorio in genere, con l’intento di ritrovarsi, incontrarsi e dialogare intorno ad un tema di interesse collettivo. Si inaugura così, a due mesi dalla sua apertura ufficiale, la programmazione culturale di Post Factory, il nuovo spazio ibrido della creatività sorto nel quartiere Poggiofranco di Bari con l’obiettivo di coniugare il fattore culturale e sociale con una nuova idea di impresa abitata.

Si parte martedì 29 settembre, a partire dalle 19, con l’attore e autore teatrale Luigi D’Elia e la ricercatrice universitaria Chiara Scardicchio, che dialogheranno (e giocheranno) tra teatro e cura di mondi invisibili e destini incrociati: alberi, periferie, lupi, aule, università, teatri e quartieri. I luoghi del fare e del non fare. Della cura e dell'abbandono. Della grazia e delle solitudini. Comunità vegetali, vicende umane.

Un incontro che dà il via al ciclo di dialoghi pubblici Post Talk e che nasce dalla condivisione di una visione che, a partire da ambiti e competenze differenti e variegate, si muove nella stessa direzione comune: cercare ragioni ed esperienze per continuare a “piantare alberi”. E proprio in questo senso, si è scelto di aprire l’attività culturale con uno scambio di vedute ed esperienze che vuol essere una sorta di manifesto del pensiero e delle pratiche che, all’interno di questa nuova realtà cittadina, si intende portare avanti per la comunità. Insieme alla comunità.

La programmazione degli eventi di Post Factory proseguirà poi, a partire dal mese di ottobre, con nuovi cicli di incontri pubblici, laboratori e rassegne dedicate ad altri temi e ambiti specifici, tra cui anche il cinema e il teatro.

“Del piantare alberi, anche nel deserto”

Programma

Martedì 29 settembre – Post Factory, via Mauro Amoruso 62/7 Bari

Ore 19 POST Eat: aperitivo nella Factory;

Ore 20 POST Talk: introduzione di Vittorio Palumbo, fondatore di Post. A seguire, dialogo con Luigi D’Elia e Chiara Scardicchio.

Per partecipare al Talk, nel rispetto delle norme anti-Covid, è opportuno prenotare il proprio posto inviando una mail all'indirizzo info@postfactory.it entro le ore 12 di martedì 29 settembre, con allegato il modulo da compilare, scaricabile tramite questo link:

L'ingresso all'evento è riservato ai soli soci di Post. È possibile partecipare al talk scegliendo una delle due modalità di iscrizione:

Annuale (offerta minima 15 euro): validità 12 mesi e acceso a tutti gli eventi di Post. Di seguito il link per la sottoscrizione:

Giornaliera (offerta minima 5 euro): tessera valida per accedere allo spazio il giorno 29.