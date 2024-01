Dialogo sul futuro dell’Italia tra Chiara Valerio e Nicola Lagioia al Teatro Kismet

Si apre con un dialogo sul futuro dell’Italia tra Chiara Valerio e Nicola Lagioia, la rassegna letteraria Un paese senza, curata dallo scrittore Premio Strega al Teatro Kismet di Bari. Giovedì 1 febbraio alle ore 21 è ospite la scrittrice e autrice radiofonica che con il presidente di Teatri di Bari si interrogherà su quanto, e se, la cultura possa essere ancora uno strumento trasformativo del nostro paese.

Un confronto che, inevitabilmente, passa attraverso la lente della letteratura, e non solo. D’altronde al centro del discorso c’è una nazione che ha dato i natali a grandi intellettuali come di Amelia Rosselli, don Milani, Elsa Morante e – andando a prendere un esempio più vicino alla Puglia - Alessandro Leogrande. Ed è per questo che dalle testimonianze di tre intellettuali e scrittori del nostro tempo che parte la rassegna di Lagioia per trovare la via per opporre dignità e bellezza alle brutture di questa fase storica. In questo primo incontro – a cui seguiranno quelli con Tomaso Montanari e Chiara Tagliaferri – dialoga con Chiara Valerio, che ha studiato e insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. Tra le sue pubblicazioni possiamo citare Almanacco del giorno prima (2014), Storia umana della matematica (2016 e 2022), La matematica è politica (2020), e La tecnologia è religione (2023). È responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsilio ed è autrice dei programmi di Rai Radio3, oltre a collaborare con le testate ‘la Repubblica’, ‘L'Espresso’ e ‘Vanity Fair’.

Per tutti gli appuntamenti della rassegna ‘Un paese senza’ sarà presente nel foyer lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

Biglietto unico per ciascun appuntamento di 6 euro, con la possibilità di acquistare un abbonamento per i tre eventi a 12 euro. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Per info 335 805 22 11. Il programma completo su www.teatridibari.it