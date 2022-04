Dialogues, omaggio a Ralph Towner e Egberto Gismonti

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 21 maggio 2022 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce è di scena “Dialogues. Omaggio a Egberto Gismonti e Ralph Towner” insieme alla chitarra di Nando di Modugno e al contrabbasso di Pierpaolo Martino, special guest Lisa Manosperti.



Un concerto in Puglia per esplorare, tra jazz e folk, la produzione musicale di due giganti della chitarra contemporanea: il brasiliano Egberto Gismonti e l’americano Ralph Towner. Le sfumature e sonorità accattivanti dei due musicisti, figure centrali nell’estetica dell’etichetta ECM già a partire dagli anni ’70, rivivranno fra le dita di Nando Di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena classica e jazz internazionale, docente di Chitarra al Conservatorio Piccinni di Bari, un interesse radicato per le diverse forme di espressione musicale contemporanea e una carriera che lo vede collaborare con artisti del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani e Fabrizio Bosso, e di Pierpaolo Martino, ricercatore e professore aggregato di Letteratura Inglese all’Università di Bari, più di cinquanta studi pubblicati su letteratura, musica e cinema, studi di Basso elettrico a 15 anni e poi Contrabbasso al Conservatorio Piccinni di Bari, perfezionamento sull’improvvisazione in Italia e all’estero, collaborazioni del livello di Sabir Mateen, Marc Ducret e Vinny Golia, e fondatore, con il sassofonista Adrian Northover e il pianista Vladimir Trio, del The Dinner Party Trio che fonde suggestioni letterarie e lirismo contemplativo di matrice nordeuropea.