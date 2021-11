Dico no alla droga incontra gli studenti del Giulio Cesare di Bari

Conferenza informativa di prevenzione delle dipendenze per i giovani baresi. L’associazione Dico NO alla droga Puglia, operativa da anni sul territorio pugliese, dopo i numerosi webinar che le hanno consentito di incontrare i ragazzi virtualmente, torna in presenza, in occasione dell’evento formativo/informativo “Dipendenze? NO Grazie”, organizzato in collaborazione con il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e con il contributo dell’ANCDV (Associazione Nazionale Controllo Di Vicinato).



L’incontrò si terrà Mercoledì 17 Novembre, a partire dalle ore 10:00, presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bari, Giulio Cesare.



All’evento parteciperanno, da remoto, anche alcuni studenti dell’I.I.S.S. “Nicola Garrone” di Barletta.



La manifestazione avrà inizio con i saluti istituzionali della Prof.ssa Giovanna Piacente, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Giulio Cesare” e della Prof.ssa Marilva Pistolese, biologa, referente per l’educazione alla salute e professoressa di scienze. Seguiranno le relazioni del Dott. Mauro Iacoppini, tossicologo forense dell’Università La Sapienza di Roma, del Dott. Giuseppe Poggi, dirigente sindacale SIAP in servizio presso la Sezione Antidroga della Questura di Bari e dell’Avv. Giampiero Milone, penalista del Foro di Bari, con la moderazione dell’Avv. Barbara Fortunato, Presidente dell’ODV Dico No alla Droga Puglia.



Dico No alla droga Puglia svolge, ormai da anni, la propria attività negli istituti scolastici, avvalendosi della preziosa collaborazione di numerosi esperti, desiderosi di fornire ai più giovani le corrette informazioni sulle dipendenze.



Gli incontri hanno tutti un taglio concreto, essendo finalizzati ad indicare ai ragazzi gli effetti e le conseguenze dell’uso di stupefacenti e alcol sull’organismo.



Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 (Barbara)





Ufficio Stampa

Dico NO alla droga Puglia

Avv. Barbara Fortunato



Email: noalladrogapuglia@gmail.com