L’associazione culturale FILOXENIA nasce dalla volontà di quattro donne di mantenere viva la storia culturale del loro quartiere, il Villaggio Trieste di Bari, attraverso la creazione di una rete di servizi di prossimità.



Sabato 12 Settembre dalle ore 18:30, si terrà presso il Giardino Tonino Bello di Via Pola a Bari, l’evento inaugurale del progetto “Filoxenia”, vincitore del bando URBIS del Comune di Bari.



Dopo i saluti delle autorità, ci sarà un’esibizione itinerante, lo spettacolo “Hansel & Gretel” del Teatro Casa di Pulcinella, l’animazione a cura dei clown “Teniamoci per mano ONLUS” di Bari, live music, un flash mob e la presentazione dei 20 partner del progetto.



Tra questi ci sarà anche l’O.d.V. “Dico NO alla droga Puglia”, che da anni di presta alla corretta informazione relativa alle tossicodipendenze e all’abuso di alcol.



Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe per tutti i cittadini che parteciperanno. L’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe, ormai constato, è l’informazione, in quanto, come disse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.”



Per accedere all’area sarà obbligatorio essere muniti di mascherina e l’ingresso sarà contingentato nel rispetto delle norme anti-COVID.



Per maggiori informazioni e per le prenotazioni contattare tramite Whatsapp il numero 331.3852710 o scrivere all’indirizzo ass.filoxenia@gmail.com .