dico no alla droga puglia ed alcuni esperti parlano di droghe

Incontro online gratuito organizzato dall'associazione Dico NO alla droga Puglia. Martedì 12 Aprile alle ore 16:00 il Presidente dell'associazione Dico NO alla droga Puglia, l’Avv. Barbara Fortunato, presenterà il webinar gratuito “Dipendenze e Conseguenze” dove verrà trattato il tema della prevenzione all’abuso di sostanze stupefacenti.



Come si può leggere dai quotidiani pugliesi, la microcriminalità e non solo, si sta diffondendo tra i più giovani e questo è un dato che allarma genitori, insegnanti, educatori e anche i volontari di Dico NO alla droga Puglia.



Molto spesso questi atti criminosi sono collegati all’abuso di una o più sostanze stupefacenti. Ecco perché l’idea di organizzare un webinar gratuito che possa dare qualche informazione in più e delle testimonianze delle reali conseguenze dell’abuso di droghe.



I volontari credono che i ragazzi debbano conoscere i fatti sulla droga, non opinioni, esagerazioni o tattiche intimidatorie. Devono sapere cosa è un a droga effettivamente e come agisce a livello fisico e mentale.



Per questo l'idea di organizzare una serie di webinar, conferenze online, dove chiunque può partecipare e assistere per continuare a parlare di abuso di droghe, alcol e sostanze stupefacenti.

All’incontro di Martedì 12 Aprile, organizzato in collaborazione con il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), l’ANCDV (Associazione Nazionale Controllo di Vicinato e l’ASCOD di Venezia-Mestre (Associazione per il Contrasto alle Dipendenze), vedrà le relazioni a cura del Dott. Giuseppe Poggi, Dirigente Sindacale SIAP in servizio presso la Sezione Antiroga della Questura di Bari, il Dott. Mauro Iacoppini, Tossicologo Forense dell’Università La Sapienza di Roma e la testimonianza della Sig.ra Feliciana Galtieri.



I volontari sanno bene che “L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione” come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard, per questo oltre a discutere dell'argomento, daranno la possibilità di visionare dei video che vanno a smentire le “classiche bugie” sulle droghe e renderanno disponibili dei materiali gratuiti per educatori e insegnanti.





Tutto questo per continuare a creare una società libera da stupefacenti, in quanto, come sostiene sempre il presidente dell'associazione “Noi siamo stupefacenti di nostro!”





Per partecipare basta confermare al numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivere a noalladrogapuglia@gmail.com .