Webinar informativo "Dico no alla droga"

Webinar Gratuito Informativo “Vivi! Non Dipendere” per contrastare l’abuso di droga.

Martedì 27 Aprile a partire dalle ore 16:00 l’associazione “Dico NO alla droga Puglia”, affronterà il tema delle dipendenze con alcuni ospiti, in un webinar intitolato “Vivi! Non Dipendere”.



Tra questi la Dott.ssa Arianna Camporeale, Vicesindaco di San Ferdinando, la Dott.ssa Rosa Campese, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di San Ferdinando, la Dott.ssa Anna Maira Scelsi, Dottoressa in Scienze del Servizio Sociale, il Dott. Mauro Iacoppini, Tossicologo Forense, Università La Sapienza di Roma, l’Avv. Angelo Gentile, Penalista del Foro di Bari.



Infine ci saranno le testimonianze della Sig.ra Feliciana Galtieri e della Sig.ra Daniela Diliddo e del Sig. Giovanni Papagni della Comunità Emmanuel di Cerignola.

L’argomento trattato riguarderà i rischi e le conseguenze sull’abuso di alcol e droghe.



Nelle ultime settimane sono state pubblicate numerose notizie relative alla prosecuzione incessante delle attività di spaccio di stupefacenti da parte della criminalità, nonostante la situazione globale di pandemia. Questo non ha fermato l’abuso di sostanze ed alcol, anzi lo ha incrementato.



I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, per questo oltre a discutere dell’argomento, daranno la possibilità di visionare dei video che vanno a smentire le “classiche bugie” sulle droghe e renderanno disponibili dei materiali gratuiti per educatori e insegnanti.



I volontari, infatti, credono che i ragazzi debbano conoscere i fatti sulla droga, non opinioni, esagerazioni o tattiche intimidatorie. Devono sapere cosa è un a droga effettivamente e come agisce a livello fisico e mentale e di come l’assunzione di sostanze stupefacenti possa anche drammaticamente condizionare il loro futuro.



Per questo l’idea di organizzare una serie di webinar, conferenze online, dove chiunque può partecipare e assistere per continuare a parlare della problematica delle dipendenze.



Tutto questo per continuare a creare una società libera da stupefacenti, in quanto, come sostiene da sempre il presidente dell’associazione “Noi siamo stupefacenti di nostro!”



Per partecipare basta confermare al numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivere a noalladrogapuglia@gmail.com.