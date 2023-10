Tommaso Traetta, un grande della musica spiegato ai bambini: dieci matinée per le scuole elementari e medie

Un genio del melodramma spiegato all’infanzia. Il Traetta Opera Festival diretto da Vito Clemente racconta la storia del grande operista bitontino cui dedica la programmazione con una produzione speciale rivolta ai bambini delle scuole elementari e medie, godibile anche da un pubblico adulto. Lo spettacolo s’intitola «Qualcuno ha visto Tommaso Traetta?» per il quale sino al 31 ottobre sono previsti ben dieci matinée nel Teatro Comunale di Bitonto.

Un esperimento che si pone l’obiettivo principale di giocare con i generi legati alla grande famiglia del teatro. L’autrice e regista, nonché ideatrice dello spazio scenico e del disegno luci, Rossella Giugliano, che del lavoro è anche interprete in veste d’attrice con il collega Ivan Dell’Edera accanto al soprano Antonella Baldantoni e al Quartetto d’Archi del Traetta Opera Festival diretto da Paolo Messa, ha creato, infatti, una commistione di varie forme artistiche con l’obiettivo di stimolare i bambini all’ascolto della musica eseguita dal vivo e lontana dalle suonerie telefoniche e dei giochi elettronici ai quali i ragazzi sono ormai assuefatti. Inoltre, il progetto si propone di far conoscere al giovane pubblico la vita del protagonista, Tommaso Traetta, il grande compositore bitontino che fu uno dei grandi riformatori del melodramma del Settecento.

Nello spettacolo si parla, infatti, della biografia del musicista, dei suoi grandi successi in Italia e all’estero, e si ascolta la sua musica, mettendo in moto un meccanismo identitario che possa rendere orgogliosi i giovani spettatori di appartenere alla stessa terra di Traetta. Raccontare con un pizzico di divertimento e curiosità la storia del territorio e dei suoi più illustri esponenti, per gli ideatori dello spettacolo può, infatti, rappresentare uno stimolo alla conoscenza. E non soltanto per i più piccoli.

Info 080.3742636 - traettaoperafestival.it.