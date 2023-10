Difesa personale Kma

In KMA non interessa la tradizione sportiva o marziale che spesso tante scuole ostentano. Il Krav Maga sviluppato da KMA è infatti di derivazione professionale, significa che è basato su REALI ESPERIENZE IN STRADA di Manuel e degli altri Istruttori (molti dei quali sono attualmente operativi nelle Forze dell’Ordine), ed è regolarmente testato ed aggiornato dai continui feedback dei migliaia di nostri Allievi nelle Forze dell’Ordine. Questo approccio alla difesa personale professionale offre un enorme vantaggio ai nostri Allievi (sia civili che professionisti della sicurezza) i quali imparano tecniche realmente testate e funzionanti in strada, che risultano le più utili alla loro sicurezza sia fisica, ma anche legale.