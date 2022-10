Nella Libreria Laterza, Veluvre – Visioni Culturali la presentazione “Dino Clavica artista”

Prezzo non disponibile

A un anno di distanza dalla mostra “Dino Clavica Left hand”, allestita a Bari nella Sala Murat, domani giovedì 6 ottobre, alle 18.30, nella Libreria Laterza, Veluvre – Visioni Culturali presenta la pubblicazione “Dino Clavica artista” che raccoglie una selezione delle opere dell’artista scomparso prematuramente il 5 dicembre 2019.

Pubblicato da Laterza – Edizioni della Libreria (progettazione grafica buonsante+torro design della comunicazione visiva), il piccolo scrigno di opere, realizzato in forme e dimensioni del tutto originali, vuole essere un omaggio al talento di un “artista per alibi”- come lui stesso amava definirsi -, costantemente impegnato nell’animazione culturale a più livelli. Aprono la raccolta, una serie di testi, tra i quali quelli firmati dal critico d’arte Pietro Marino, e da Oscar Iarussi, giornalista e saggista, direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

La mostra dello scorso anno, con opere selezionate da Mario Brambilla, fotografo e art director, è stata realizzata da Veluvre in collaborazione con Libreria Laterza e Mosae Milano open studio – architecture engineering (che ha curato l’allestimento), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e con il supporto di buonsante+torro – design della comunicazione visiva, Polis Avvocati, Cooperativa di Lavoro – Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., Maxela Ristorante Vineria, Casina Trovanza, AnastasiaPeragine grafica&comunicazione, Costruzioni Meccaniche Torneria, ANDI, e numerosi imprese, professionisti e amici, che hanno supportato un vero e proprio progetto collettivo.

BIOGRAFIA DINO CLAVICA



Roma, 17 maggio 1976 - Bari, 5 dicembre 2019.

Originario di Francavilla Fontana (Br), dove vive la sua famiglia, negli anni Novanta si trasferisce a Bari per gli studi universitari.

La passione per l'arte figurativa lo accompagna sin dalla prima giovinezza.

Inizia a sperimentare su tela l’incontro del colore con materiali diversi. La figura del Soldatino di plastica lo ispira da sempre, la integra a sabbia, cera e altri elementi del quotidiano immersi nelle stratificazioni di acrilici, colori a olio, tempere e vernici.

Con gli acquerelli dipinge su carta emozioni, personaggi e atmosfere a lui care.

Nel tempo, affina sempre più la sua tecnica artistica nel digitale creando, grazie a una applicazione del suo IPhone, opere realizzate con il dito indice, poi stampate su carta fotografica, risultando del tutto originale e inquadrandosi nella corrente della cosiddetta "finger painting”.

La sua pagina Instagram diviene una vera e propria galleria per condividere e socializzare la sua arte. Uno spazio dove dialogano linguaggi diversi, video e musica, fotografia e soldatini, immagini e parole.

Negli anni ha raccolto due filoni della sua produzione in altrettante mostre, a Bari: "L'omino nero" (2016) e "La regola e il caso" (2017).

È stato presidente di Veluvre - Visioni Culturali, e socio fondatore di Tu non conosci il Sud.