Dino Plasmati broadway trio a Palazzo Pesce

Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 20.45 la corte all’aperto di Palazzo Pesce ospita il Dino Plasmati Broadway Trio, il nuovo progetto creato dal chitarrista Dino Plasmati insieme alla voce di Sara Rotunno e al contrabbasso di Nico Catacchio.



Un concerto in Puglia per fare un tuffo nella musica dei teatri di Broadway: le songs degli autori più importanti, da Rodgers a Berlin, da Van Heusen a Kern, racconteranno i luci e gli umori di quel fulgido periodo della musica a New York. A reinterpretare i brani in chiave jazz il Trio formato da Sara Rotunno, formazione in Pianoforte classico, Musica corale e laurea specialistica in Canto jazz con lode al Conservatorio di Matera, perfezionamento con Jeff Ramsey e Patrice Williamson, e una carriera che la vede collaborare, tra gli altri, con Achille Lauro e Danilo Rea; Dino Plasmati, diploma in Chitarra al Conservatorio di Matera, laurea in Lettere moderne, perfezionamento fra Italia e America con Jim Kelly, Donovan Mixon e Pat Metheny, una attività che lo vede esibirsi in tutto il mondo in occasione di festival e rassegne jazz; e Nico Catacchio, studi di Contrabbasso classico e repertorio jazz in Italia e all’estero, un’intensa attività concertistica e una discografia che spazia da progetti collettivi, con nomi del calibro di Paolo Fresu e Marco Giuliani, a progetti individuali in cui appare anche come compositore.



Una serata da non perdere per ritrovarsi catapultati in uno dei teatri di musical della via più luminosa della Grande Mela.

