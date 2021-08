''Dino Plasmati Hammond Trio'' per la rassegna ''Suoni all'inverso.. jazz blues & dintorni''

L’Associazione Musicale ‘’Suoni dal Castello’’ di Conversano, per la Rassegna “Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’ con la direzione artistica di Rino Liuzzi presenta il ‘’Dino Plasmati Hammond trio’’. Un concerto imperdibile con un chitarrista eccelso..Dino Plasmati accompagnato dall’ hammond di Bruno Montrone e Marcello Nisi alla batteria.

L’appuntamento è in Piazza Castello 5 a Conversano giovedi 26 Agosto 2021 ore 21.00.

Per Infoline : 3391432171 – 080. 6922753, https://www.versopiazzacastello.it/.

Un trio di qualità e di energica creatività, tre strumenti che hanno definito una parte fondamentale del jazz degli anni '60 e '70; tre musicisti di grande valore ed esperienza, spesso al fianco di grandi nomi del jazz internazionale, sia dal vivo che in studio di registrazione.

Tutto ciò è THE HAMMOND TRIO: Dino Plasmati (guitar), Bruno Montrone (hammond), Marcello Nisi (drums) ne sono i componenti.

Suonano insieme con grande interazione facendo tesoro della tradizione per spingersi in avanti con un linguaggio decisamente più moderno. Il programma del trio è variegato, da brani originali di Dino Plasmati, a brani di Mingus, O. Coleman, Monk, e altri...

Dino Plasmati: Diplomato in chitarra presso il Conservatorio di musica “E.R.Duni” di Matera; Laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Bari; Perfezionamento al Berklee College of Music a Perugia (1989), livello superiore di studio sotto la guida di Jim Kelly e Donovan Mixon;

Perfezionamento con Pat METHENY (2003) a Ravenna.

Lezioni-Perfezionamento con Pat MARTINO (2014) a Filadelphia (USA). Intraprende lo studio della chitarra all’età di nove anni. Nel 1987 fonda il suo primo gruppo jazz, il Meridiana Group, con cui tiene concerti in Italia e all’estero e col quale incide quattro cd.

Approfondisce lo studio della composizione con vari insegnanti, partecipando a numerose Master Classes; segue le lezioni di Arrangiamento e Composizione del M° Larry Blank (noto arrangiatore e orchestratore di film e musical di successo come Chicago, Evita, South Park).

Nel 1994 entra a far parte dell’ Orchestra Utopia diretta da Bruno Tommaso con la quale incide due dischi.

MASTER CLASS con: Pat Matheny, Bobby Watson, Curtis Lundy e Eric Kennedy, Steve Grossman, Jack Walrath, Gabriele Mirabassi, Massimo Manzi, Marco Tamburini, Larry Blank.

FESTIVAL & RASSEGNE: TIME IN JAZZ (Berchidda), RUMORI MEDITERRANEI (Roccella Ionica), JAZZ & CO (Como), EDDIE LANG JAZZ FEST (Monteroduni-IS), MUSIC INN (Roma), FESTIVAL INTERNAZIONALE DI NOCI (Noci-BA),SERRAVALLE OUTLET IN JAZZ (Serravalle Scrivia-AL), BANSKO JAZZ FESTIVAL (Bulgaria), XINGHAI CONCERT HALL (Cina), ARGENTINA tour 2014, GERMANY Tour 2011, GALLES Tour 2011 e 2012, COLONIA (Germania), BERLINO (Germania) 2013, DOLCI ROMORI JAZZ FESTIVAL (Pescara), FB JAZZ (Chieti-CH), NORCIA JAZZ FESTIVAL (Norcia), SUMMERTIME IN JAZZ (Prato-FI), I COLORI DEL JAZZ 2004 Teatro Rossini -Gioia del Colle (Ba), GEZZIAMOCI -6 edizioni- (Matera), JAZZ SET at Club 1799 (Acquaviva delle Fonti-BA), SOTTO LE STELLE DEL JAZZ (Senigallia), JOHN & JAZZ 2012 (Roseto Degli Abruzzi), FONDAZIONE N.PICCINNI (Bari), ANTIPHONAE JAZZ (Locorotondo-BA), ARGOJAZZ (Pisticci-MT), FESTIVAL JAZZ CASTELLO (Lagopesole-PZ), ANTIPHONAE (Martina Franca-TA), LE VOCI DEL JAZZ (Matera), FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BIG BAND (MIFAJAZZ) Matera, JAZZSET at Albatros Club (Castellaneta Marina- TA), FESTIVAL RAI RADIO3 MATERADIO 2015 (Matera), MOLFETTA JAZZ FESTIVAL Progetto Futur@ (2012), LUCI E SUONI A LEVANTEFestival 2015 (Molfetta), CANTINA BENTIVOGLIO JAZZ CLUB (Bologna), ANDRIA in JAZZ (Andria, BA), CONTAMINATURE (Barletta, BA), CORDE MAGICHE (Tricase, LE), UNESCO JAZZ FESTIVAL (Alberobello, BA), FESTIVAL RAI RADIO3 MATERADIO 2018 (Matera), GREY CAT JAZZ FESTIVAL (Follonica), OGNISSANTI JAZZ FESTIVAL (Firenze) etc.

Ha suonato in New York (USA) , Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Argentina...

QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALIZZATE che hanno scritto di Dino: Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Jazz Hot! (Francia), Chitarre, Guitar Club, AXE Magazine, Ritmo, Tutto Chitarre, Jazzit!, Jazzitalia, Il Giorno, Gazzetta del Mezzogiorno, Jazz Convention, All About Jazz, Il Secolo XIX, Il Giornale, Liberalia.

E' docente titolare di chitarra jazz presso l'IC. statale “G. Pascoli” di Matera. Ha insegnato chitarra anche al Liceo Musicale “T.Stigliani” di Matera e Chitarra Jazz e Prassi Esecutiva presso il Conservatorio di Musica "G.da Venosa" di Potenza.

Collabora in qualità di critico musicale con la rivista Liberalia, con il portale Jazzitalia e Jazz Convention ed ha collaborato anche con la rivista Jazzit .

E’ direttore artistico del Festival Internazionale “MIFAJAZZ Big Band” organizzato dall’Associazione Jazzistica Materana MiFaJazz.

COLLABORAZIONI: Benny Golson, Randy Brecker, Bobby Watson, Vince Mendoza, Chris Potter, Michel Pilz, Bob Mover, Evan Parker, Steve Grossman, Jack Walrath, Jed Levy, Karen Edwards, Flavio Boltro, Michael Rosen, Israel Varela, Robert Bonisolo, Joe Magnarelli, Eric Wyatt, Brian Charette, Daniel Moreno, Brandon Lewis, Alan Korzin, Eric Finland, Jordan Rose, Howard Britz, P. Fresu, Charlie Apicella, F.Morgera, Joyce Yuille, Patrick Clahar, Alfredo Paixao, P.Favre & Tamia, G.L. Trovesi, J. McCrae, Joy Garrison, Eileina Dennis, Martin Jacobsen, M. Manzi, Adam Rapa, Rosalia De Souza, Cheryl Porter, Ron Ixaac Hubbard, Nicola Stilo, Bruno Tommaso, Gabriele Mirabassi, J. Girotto, N.Gori, S.”Cocco” Cantini, P.Tomelleri, E. Fioravanti, Gege Telesforo, E. Colombo, B.D'Amato, A.Succi, M.Sannini, M. Micheli, E.Cisi, F. Marini, L. Biondini, R. Cipelli, A. Zanchi, Max Ionata, P. Minafra, P. Damiani, F. Nastro, A. Marangolo, M. Sannini,G. Maier, S. Debonis, A. Succi, B. Caruso, T. Tracanna, M. Tamburini, Roy Paci, Ada Rovatti, R. Ottaviano, G. Partipilo, M. Nisi, Marco Di Battista, Luca Pirozzi, Rosa Emilia Dias, M. Campanale, Ana Flora, Claudia Marss, G. Pesaresi, M. Dibattista, E.Antonini, A.Rovatti, G.Lenoci, Michele Carrabba, Domenico Caliri, Gianna Montecalvo, Chicago high spirit, Ljp Big Band, Orchestra Utopia, Belcanto, Lucanian Big Band, Meridiana Group, Jazz Studio Orchestra, Pastor Ron Hubbard & Gospel Show, The Bumps, Raimbow Jazz Orchestra, Orchestra Sinfonica della Magna Grecia e tanti altri.

Dino è un EASTMAN ARTIST, testimonial in Italia per la nota fabbrica americana di chitarre Eastman (https://www.eastmanguitars.com/portfolio/dino-plasmati/)

DISCOGRAFIA: NUX ERAT live at FESTIVAL INTERNAZIONALE di NOCI (con ORCHESTRA UTOPIA+OSPITI) - C.M.C. Torino; PECCATORIGINALE Dino Plasmati, Nico Catacchio, Fabio Accardi / C.& M. Bari; Special Guest: Francesco MARINI.; 6X30 con Orchestra Utopia e Paolo FRESU sextet, Diapason -Roma nel '95. ; SOLE NOVO Meridiana Group- Onyx Jazz Club / TELECOM ITALIA; ALTRE STORIE Meridiana Group (feauturing Marco SANNINI - tromba, John McCRAE cello)/Musicomania rec. , NOT SO BAD Meridiana Group & ARTEria String Ensemble/Ars Publica Records. 7- WAKE UP Meridiana Group feauturing GEGE TELESFORO/Ad.e.com rec. ; VIAGGIO NELLE TERRE DEI LUCANI Dino Plasmati, Javier Girotto, Luciano Biondini, Giovanni Maier, Ettore Fioravanti. Adecom/Gal le Macine_Basilicata ; VIAGGIO NELLE TERRE DEI LUCANI (2^ pubb.) Dino Plasmati, Javier Girotto, Luciano Biondini, Giovanni Maier, Ettore Fioravanti. WIDE SOUND_2006 ; SUNDAY w. Jazz Collective Marco Sinno, Dino Plasmati, Pasquale Mega, Franco Fossanova, Vito Plasmati. FARELIVE_2009 ; INTERACTIONS with Open trio (Dino Plasmati, Massimo Manzi, Giorgio Vendola; guest Gaetano Partipilo). Emarcy/UNIVERSAL MUSIC 2008 ; HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS Christmas Quintet. Giuseppe Delre, Dino Plasmati, Vincenzo Abbracciante, Luca Alemanno, Marcello Nisi. ARTECLASSICA_2010 ; JOY TO THE WORLD with LJP Big Band & Giuseppe Delre - Farelive rec. 2011 ; PAUSA CAFFE' with Fabio Lepore Italian Jazz Quartet - Preludio 2012 ; A DAY WILL COME with Open Jazz Quartet (Martin Jacobsen, Dino Plasmati, Luca Alemanno, Marcello Nisi) - Farelive 2012 ; CHRISTMAS TIME IS HERE Preludio Music 2014 ; GROWING UP with LJP Big Band - Wide Sound 2014 ; WORKS THREE with Orchestra Laboratorio del Pentagramma- 4LAB 2016; LJP CHRISTMAS SONGBOOK with Dino Plasmati & LJP Big Band feat. RON IXAAC HUBBARD- Farelive 2016 ; MATERA ENCOUNTERS – Dino Plasmati & LJP Big Band feat. BOBBY WATSON – Alfa Music 2018 ; COME UNA CANZONE – Dino Plasmati Quintet feat.Michelino Plasmati – Angapp Music 2019 compilations: ITALIAN JAZZ, Vol.1 (Jazz Made In Italy) - Wide Sound ; THE ITALIAN JAZZ JOB (2012)- EmArcy/Universal

Raffaella Cimmarusti: Comunicazione Suoni dal Castello

