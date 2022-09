'Dio c'e' all'Abeliano

Dio c’è

rilettura semiseria del Vecchio Testamento



E’ l’ennesima provocazione teatrale di Daniela Baldassarra questa rivisitazione semiseria delle storie del Vecchio Testamento. Dopo aver rivoluzionato la lettura de La Divina Commedia col suo monologo “Paolo & Francesca_ipotesi semiseria”, l’artista si appresta a ribaltare le nostre certezze religiose.



In un percorso ad ostacoli che va dalla Genesi fino alla nascita di Gesù, la figura di Dio diventerà quasi un pretesto per raccontare in realtà le donne del Vecchio testamento e le donne moderne, in un’altalena di flashback temporali tra passato e presente. Si passerà da Eva a Dina figlia di Giacobbe, da una contadina alla Madonna e così via, tracciando un excursus storico e sociale che ci dimostrerà, tra il serio e il faceto, come alcuni retaggi culturali non spariranno mai.