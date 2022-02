Lo spettacolo 'Il Dio del Massacro' va in scena a Molfetta

Dopo il debutto da sold-out al Teatro Kismet di Bari, arriva alla Cittadella degli Artisti una divertente commedia sui conflitti, familiari e generazionali. Domenica 27 febbraio alle ore 20.30 sul palcoscenico del laboratorio urbano di Molfetta va in scena Il Dio del massacro, rilettura di una commedia esilarante e spietata che ha fatto il giro di tutti i teatri del mondo, scritta da Yasmina Reza: Ferdinand Reille, un bambino di 11 anni, colpisce al volto con un bastone il coetaneo Bruno Houllié e durante il litigio gli rompe due denti.

Nella produzione Aretè Ensemble e CiprianiGambaccini, le due coppie di genitori (interpretati da Michele Cipriani, Arianna Gambaccini, Saba Salvemini e Annika Strøhm) si incontrano il giorno dopo per risolvere l’accaduto in modo adulto e pacifico, ma nonostante i buoni propositi di rispetto ed amore reciproco, le buone maniere vengono presto dimenticate da entrambe le famiglie e la discussione degenera in un’altalena di imprevisti, battute al vetriolo, “sgambetti”, raffinate crudeltà, e, addirittura, risse.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Disponibili al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775) e sul circuito Vivaticket.com. Per il pubblico c’è anche la possibilità di acquistare un mini abbonamento al prezzo speciale di 35 euro per i prossimi 5 spettacoli in programma per la Stagione 2021.22 di Teatri di Bari in Cittadella, ovvero IL DIO DEL MASSACRO di Yasmina Reza (27 febbraio ore 20.30), LA PESCATRICE DI PERLE (6 marzo ore 20.30), IL MALATO IMMAGINARIO ovvero Le Molière imaginaire (19 febbraio ore 20.30 e 20 febbraio ore 18), IL BACIO DELLA VEDOVA (1 aprile ore 20.30) e DIARIO DI PINOCCHIO 20202065 (10 aprile ore 20.30).

Botteghino attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it. E per chi possiede la cashback card di Teatri di Bari, riavrà il 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android). Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it