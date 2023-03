Prezzo non disponibile

Il martedì 28 marzo ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica di Barfi in Via Melo, 119, Bari Diodato ti aspetta per autografare le copie del suo ultimo lavoro 'Così speciale'

Acquista l’album presso laFeltrinelli in via Melo 119,Bari e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni album acquistato fino a esaurimento.