Incontro online 'Dipendenze? no grazie!'

Dico NO alla droga Puglia continua con le iniziative di prevenzione. Da nuove collaborazioni un grande progetto: l’associazione Dico NO alla droga Puglia e il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) insieme per una serie di incontri che si svolgeranno online, nel corso dei quali si affronterà l’argomento della prevenzione con riferimento alle sostanze stupefacenti e all’alcol. Il prossimo appuntamento si svolgerà Giovedì 4 Novembre alle ore 16.30 attraverso la piattaforma ZOOM.



Si inizierà con i saluti e le presentazioni dell’Avv. Barbara Fortunato, Presidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia. Seguirà l’intervento del Dott. Giuseppe Poggi, Funzionario della Sezione Antidroga di Bari e Dirigente Sindacale SIAP. Terminerà con la testimonianza a cura della Sig.ra Feliciana Galtieri, volontaria di Ferrandina (Matera).



Lo scopo di questa iniziativa è quello di informare correttamente i cittadini di San Ferdinando riguardo ai reali effetti delle droghe e dell’abuso di alcol: è la disinformazione che porta sempre a scelte scorrette.



Il Presidente dell’associazione, l’Avv. Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione organizza, conferenze nelle scuole, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti.



Per partecipare chiama il numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivi all’indirizzo noalladrogapuglia@gmail.com .