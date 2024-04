I Dire straits legacy a Capurso

ll 20 luglio chiuderanno il Multiculturita Summer Festival i Dire Straits Legacy, concept band formata da alcuni ex membri della rock band britannica, insieme ad altri personaggi di spicco nel mondo della musica. La All Stars Band rivivrà i brani più noti dei Dire Straits come Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love.