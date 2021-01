“Il racconto della Shoah per il XXI secolo” in diretta facebook sulla pagina del Comune di Bari

Sarà presentato venerdì 29 gennaio, alle ore 18.30, in diretta facebook sulla pagina del Comune di Bari, “Il racconto della Shoah per il XXI secolo - Testi, testimonianze, film”, il volume a cura di Francesca Romana Recchia Luciani edito da Progedit.

“Il racconto della Shoah per il XXI secolo” è un’antologia che raccoglie documenti, testimonianze dirette e indirette, analisi storiografiche e altri materiali, collegati tra loro dall’obiettivo di fornire, alle giovani generazioni, gli strumenti per poter approfondire, criticamente e in autonomia, la conoscenza degli elementi essenziali che hanno connotato gli anni più bui del secolo scorso.

Dialogheranno con l’autrice, docente di Storia della Filosofia dei diritti umani di Uniba, l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il direttore dell’IPSAIC “Tommaso Fiore” Vito Antonio Leuzzi, il docente e ricercatore dello stesso istituto Raffaele Pellegrino e l’editore Gino Dato.