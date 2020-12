“Social Media: come usarli per la ripresa”, diretta streaming per attività, imprese e studi professionali

Giovedì 17 dicembre alle ore 18.00, in diretta su Facebook e Youtube, si terrà “Social Media: come usarli per la ripresa”, un nuovo appuntamento del ciclo “Incontri Smart”, ideato e condotto da Gennaro Del Core, delegato Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche italiana) per Puglia, Calabria e Basilicata. Gli ospiti sono titolari di tre agenzie di comunicazione con specializzazioni differenti: Fabio Cavallone di Formae98, Gianfranco Cutrignelli di Gango Studio e Paola Parigi di Paris&Bold.

Questa volta il tema saranno i social media e come utilizzarli per superare la crisi ed incentivare la ripresa economica di attività, imprese e studi professionali. Quali strumenti, quali modalità di lavoro, quali dispositivi prediligere per realizzare campagne efficaci che promuovano il nostro lavoro, sono solo alcune delle domande che i titolari di partita Iva si stanno ponendo in vista del nuovo anno che, nelle speranze di tutti, riporti ad una normalità tanto agognata.

Per seguire la diretta

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0V8VIOBjNi8

Facebook https://fb.me/e/1Us1vmh9v

