Si torna a ballare all’AncheCinema con “Disco Revolution”

L’AncheCinema di Bari è un centro di aggregazione, che insieme all’arte e allo spettacolo, promuove party e momenti di intrattenimento con noti dj e artisti italiani e del territorio barese. “Disco Revolution” sarà il prossimo party con video a tema, laser show, danzatrici sui trampoli e una danzatrice aerea che, sabato 9 dicembre alle 22.00 vedrà protagonista Max Nikolaj, dj e producer che ha collaborato con RDS e RADIO 105. Il party sarà un’occasione imperdibile per tornare ad ascoltare e a ballare con una qualità audio superiore le hit più famose degli ultimi decenni. Torna all’AncheCinema lo show audio-video dei record in una nuova versione che celebra la musica che ha fatto la storia e che ha animato i party degli ultimi sei decenni, facendo ballare intere generazioni. L’evento prevede

dj set '70-2020 a cura di ??? ???????;

video a tema su schermo cinema a cura di AncheCinema;

laser show;

show con LAS BRILLANTES, farfalle luminose danzatrici sui trampoli;

performance di acrobatica aerea di IlAria (Ilaria Fonte).

Massimo Nicoletti, in arte MAX NIKOLAJ, è un dj e producer italiano. La sua carriera inizia nel 1994 quando trasforma la sua passione per la musica in una professione. Attualmente vanta collaborazioni con RDS 100%Grandisuccessi e Radio 105. Dal 2008 è il DJ del Giro d’Italia di ciclismo. Nel 2023 ha realizzato il remix di «Missing» (Everything But the girl) e i mash up di «Cenere» (Lazza), «Simply the best» (Black Eyed Peas) e «Un altro mondo» (Merk&Kremont). Nel 2023 in Italia si è esibito in festival, piazze e club. All’estero si è esibito in: Svizzera, Belgio, Olanda, Francia, Lettonia, Ungheria, Turchia, Portogallo, Israele e a Dubai. Si esibisce in grandi manifestazioni ed eventi aprendo i concerti per Zero Assoluto, Emis Killa, Morcheeba, Carl Brave, Gianna Nannini. Del 2021è il singolo di maggior successo, «What a Shame», pubblicato da Jaywork Music. Nel 2019 sono usciti due album di musica house ed elettronica: «SHARKS» e «SURF». Collabora con varie agenzie italiane di eventi e si esibisce per brand come Coca Cola, Redbull, Emporio Armani, Pandora, Tim, Collistar, Yves Rocher.

INFO UTILI

AncheCinema, corso Italia 112 Bari. Parcheggi ? ????????? aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti | ???? ???/???????? 329 64 99 552 | ?icket ????????: 15.00€ + prevendita (nel ticket è compreso il guardaroba, che è obbligatorio). Consigliato l'acquisto del ?????? scontato saltafila qui: bit.ly/DISCOREV 15€ + prevendita oppure qui: bit.ly/DISCOREV15 15€ senza prevendita. Guardaroba sempre incluso.